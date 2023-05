El mercat Puigmercadal acollirà divendres la presentació del catàleg de moda sostenible

Les incitatives participants

La Festa del Riu, aquest dissabte

L'espai gastronòmic delacollirà aquest divendres a les 6 de la tarda la presentació del catàleg deMés enllà de les aparences: tèxtil amb valors, un projecte impulsat per l'en el qual s'hi han involucrat divuitde la ciutat. L'objectiu del projecte és donar visibilitat i promocionar, i connectar projectes delamb, a la vegada que s'aposta per una modaL'acte es farà a les 6 de la tarda, en el marc de la, que se celebra anualment amb l'objectiu de difondre formes de vida, i que tindrà el seu dia central aquest dissabte, a la llera delEl catàleg dona valor a un tèxtil que prioritza les persones i el medi ambient i que treballa perestètics establerts. Així, posa l'accent en trobar la bellesa en qualsevol persona, en el fer comunitat i en teixits amables i creatius.Amb aquest missatge, s'ha creat unaen la qual diferents iniciatives han posat el seu talent per enriquir un projecte conjunt. Per una banda, s'ha comptat amb emprenedoria social, cooperatives, comerç de proximitat i experiències de comerç just. I, de l'altra, amb entitats socials que impulsen projectes formatius i per a la inclusió social. A més a més, s'ha comptat amb la col·laboració dei de l', que han realitzat la part artística i de disseny.A l'acte de presentació de divendres, prendran la veu protagonistes dels diferents àmbits que hi han participat i es podrà veure una petita mostra del tèxtil que impulsen i de la tasca social que porten a terme. L'acte es clourà amb unde productes de proximitat i de comerç just.El catàleg es podrà trobar a les entitats i iniciatives participants i a la web específica de tèxtil amb valors , a partir de dilluns 29 de maig.El catàlega Armari d'Eco, Associació Josep Ma. Cunill pel Comerç Just, Cotó Roig, d'Spart, El Taller de la Tieta, Fundació Vicente Ferrer, Killing Weekend, Macropus, Moltacte, Solidança, Weli Weli, Ampans, Caritas, Creu Roja, Fundació Santa Clara, Integració Social de l'Institut Guillem Catà, Escola d'Art de Manresa i FotoArt. El projecte ha estat coordinat per les regidories d'Acció i Inclusió Social i de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.La jornada principal de la Festa del Riu es farà aquest dissabte a la llera del Cardener. Al matí, les activitats es desenvoluparan a la zona de. Hi haurà tallers d'anellament d'ocells, de construcció de joguines, jocs i una sessió de contacontes i manualitats de comerç just. També es podrà participar en un itinerari guiat pel riu per a gent gran, una ruta històrica per l'economia col·lectiva de la ciutat, a la presentació de la xarxa d'horts urbans o en un taller de moviment, natura i humor. El matí acabarà amb una, en la qual es podran conèixer i tastar les receptes de diferents projectes d'economia social i solidària.A la tarda, la festa es traslladarà al, a la zona de l'. En aquest espai es podrà veure la mostra de 25 entitats relacionades amb l'economia social i solidària, participar en una gimcana familiar, gaudir de la ludoteca Ludugurus a l'aire lliure i també delde l'Durant la tarda, les famílies podran assistir a l'espectacle de titelles, humor i consciència Rigoberta i el Winding, de. La jornada acabarà amb l'espectacle musical Tarab, amb la companyia