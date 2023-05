Impulsem constata «una nova contradicció de Junts» en l'afer del Museu del Barroc

Demana documentació

demana al candidat de Junts,, que doni explicacions per les "" que envolten la seva campanya. L'última, segons entén l'alcaldable, ha estat en relació al. Mentre que Bacardit ha assegurat que "investigarà la gestió del procés de construcció" , els actuals regidors de Junts que formen part de la seva llista " van tancar files amb la resta del govern " en un comunicat en que s'assegura que es van seguir tots "els procediments legals establerts".A més, apunta Vila, cinc regidors que actualment formen part de la seva llista van tancar files públicament al ple municipal del 17 de juny de 2021, on, entén, "la regidora va mentir reiteradament i esper elaborar el projecte". L'alcaldable recorda que en aquella ocasió "aquests regidorsdel PSC i, ERC, per no donar explicacions ni fer la revisió proposada".encara no formava part de l'Ajuntament aleshores, "però no s'ha manifestat contràriament al que van decidir els seus companys", aclareix.En aquest mateix sentit, les afirmacions de Ramon Bacardit sobre la voluntat de realitzar unaque ha tingut el Museu per les finances públiques és "poc creïble" per a Vila, tenint en compte que lesnecessàries per destinar més recursos al Museu del Barroc "han estat aprovades pel grup municipal de".Per una altra banda, Impulsem reclama que el govern de Manresa faciliti una sèrie deel Projecte Basic i d'execució inicialment aprovat i les modificacions posteriors o ampliacions tramitades i aprovades, amb la diferència d'imports respecte del projecte original; les certificacions d'obres a l'origen aprovades i la seva tramitació; l'existència o no de preus contradictoris d'obres tramitats i aprovats, i els corresponents informes tècnics i jurídics de referència als casos i situacions exposades així com de les respectives propostes d'acord.