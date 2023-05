L'Ajuntament premia les millors idees i plans empresarials dels joves de Manresa

Projectes i autors premiats

Premi especial al projecte més innovador, per import de 175 euros al projecte Ocean Trace. Sistema de traçabilitat dels aliments d'origen marí. Autor: Àlex Ramos Chamarro , del cicle formatiu d'informàtica de l'Escola Joviat

, del cicle formatiu d'informàtica de l'Escola Joviat Premi especial al projecte més ben treballat, per import de 175 euros al projecte Partyevents. Servei d'organització de festes i esdeveniments. Autors: Jan Griera i Lídia Hidalgo , de 1r de batxillerat de l'Institut Cal Gravat.

, de 1r de batxillerat de l'Institut Cal Gravat. 2n premi a la millor idea empresarial, per valor de 175 euros al projecte Be Green app per crear i compartir rutes verdes a les ciutats. Autors: Héctor Pastor, Biel Cots i Martí Coín , de 1r de batxillerat de l'Escola Joviat

, de 1r de batxillerat de l'Escola Joviat 2n premi al millor pla de viabilitat, per import de 175 euros al projecte A&G Wedding Planners: Servei d'organització de cerimònies. Autores: Glòria Karamuça i Abril Forés , de 2n de batxillerat de l'Institut Pius Font I Quer.

, de 2n de batxillerat de l'Institut Pius Font I Quer. 1r premi a la millor idea empresarial, per import de 350 euros al projecte Smart Water. App per a l'estalvi de consum d'aigua a nivell domèstic Autors: Marta Guitart, Paula Tous, Miquel Llompart i Laia Bernades de 1r batxillerat de l'Escola Joviat.

de 1r batxillerat de l'Escola Joviat. 1r premi al millor pla de viabilitat, per import de 350 euros al projecte Blood Clot. Centre especialitzat en salut i educació sexual. Autores: Dinah Quaye, Marta Torrente, Taïs Querol i Gemma Martell, de 2n de batxillerat de l'Institut Pius Font I Quer

Aquest dimarts s'ha celebrat a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa la XIX edició dels premis, en el marc de la 5a edició de la, que promou, l'de l'Ajuntament de Manresa. Idees Joves va dirigit a joves dei té com a objectiu fomentar la cultura i els valors de l'Al llarg del curs s'han impartit diferents tallers en sessions de dues hores per part de persones expertes en emprenedoria. En total, hi han participat onze centres, més de 500 estudiants, i s'han realitzat 57 sessions. En els tallers s'han treballat temàtiques com la, iEn paral·lel als tallers, al llarg del curs s'ha organitzat el concurs d'idees emprenedores. En aquesta edició s'han presentat 29 projectes a concurs, competint en dues categories diferents:. En cada categoria hi ha dos premiats: un primer premi per valor de 350 euros, i un segon de 175 euros. A més, es lliuren també dos premis especials de 175 euros cadascun: premi al projecte més ben elaborat i premi a laElsque s'han valorat són la presentació i els aspectes formals; el grau d'innovació; el desenvolupament de la idea de negoci; el rigor del pla econòmic i financer; i el grau d'inclusió de la perspectiva social i solidària.