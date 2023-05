ERC recorda que va ser CiU qui el 2015 va eliminar un pont d'accés a Sant Vicenç des de la C-55

Millores a la C55

Futurs accessos al POUM

, que ostenta l'alcaldia de, ha respost les acusacions de l'alcaldable de, on assegurava que amb el projecte d'actuació per a que la C-55 passi a ser una via de 2+1 carrils, la Conselleria de Territori "havia renunciat a tenir un accés directe des de la nova C-55 desdoblada, que preveia un dels projectes anterior redactats" el 2015 L'alcaldessa i candidata republicana,, recorda que "va serva eliminar una Sant Vicenç de Castellet". Aquest pont d'accés, a l'alçada de l', "es va eliminar en una modificació puntual urbanística que afectava elDelgado explica que el planejament urbanístic actual, del 1996, dibuixavad'accés: l'existent actualment, un pel nord, que connecta amb el carrer Pirineu i la zona del conegut com scalextric i un pel sud, del polígon Pla del Riu a l'Espai 1-O, "que va ser eliminat pel govern convergent el 2015".ERC s'ha mostrat "sorpresa" per la preocupació de Junts pels accessos a Sant Vicenç, "i que obviïn aquesta informació, clarament amb". També recorden que pel que fa a l'accés nord, "la Generalitat, ni quan el Departament de Territori ha estat durant molts anys a mans de Convergència o Junts, pels problemes de fer un nou enllaç a l'accés de".ERC de Sant Vicenç de Castellet defensa les propostes de la Generalitat d'ampliació de la C-55, a, de Sant Vicenç a Manresa, i el projecte de, "que han de millorar la mobilitat considerablement i que donen resposta consensuada a les demandes fetes durant anys, alhora que eviten construir sobre l'". Delgado recorda que la proposta va ser presentada fa només uns mesos en el, "on es va demostrar el consens que genera, sense que Junts, que a més a més governa al, s'hi mostrés en contra".Pel que fa al nou, ERC aclareix que l'únic document redactat és l', un document estratègic i programàtic, preliminar, reglat i obligatori per a la redacció del futur, que defineix les línies estratègiques i els criteris urbanístics i territorials desitjats per a l'ordenació urbanística, "sense propostes concretes ni polítiques, que evidentment s'han d'anar estudiant i decidint al llarg del tràmit corresponent".L'alcaldable d'ERC explica que en aquest punt de la tramitació "no s'han decidit en cap cas els". És més, l'avanç recull en tot un apartat dedicat alque "la connexió del nucli urbà a la carretera C-55 és per mitjà de dos ponts sobre el riu Llobregat, perquè CiU es va carregar el tercer el 2015".L'avanç també diu que, pel que fa al sistema d'infraestructures, el planejament municipal "haurà d'incorporar la millora dels accessos a Sant Vicenç de Castellet: a través de la creació de, que funcionaran com a punts d'accés des de la C-55 a la ciutat, per una adequada transició entre elde les vies territorials amb les vies interurbanes i d'aquestes amb les locals". El primer d'ells, localitzat en la zona sud, "genera l'oportunitat d'articular els polígons industrials de la zona oriental de Sant Vicenç de Castellet amb la C-55". El segon, al costat de Castellgalí, és l'oportunitat de "millorar la connectivitat interurbana entre els municipis del, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet".