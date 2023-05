Berta Rodoreda, Glòria Saüch i Marta Castillo reben ajuts per fer recerca en Atenció Primària

Ajuts i beques atorgades

Projecció internacional i ciència ciutadana

L'(IDIAPJGol) i l'(ICS) han lliurat elsIDIAPJGol-ICS. En conjunt, s'han atorgat beques i ajuts a 23 investigadores i investigadors, a través dedestinades a finançar la intensificació en recerca (alliberar temps per dedicar-lo investigar), la realització de tesis doctorals, les estades en centres de recerca estrangers o l'impuls de projectes específics. Entre les premiades hi ha les investigadores de l'ICS Catalunya Central"La recerca de l'IDIAPJGol ens ajuda a tenir un model de qualitat en l'Atenció Primària", ha remarcat el director gerent de l'ICS,, durant la benvinguda a l'acte d'entrega dels ajuts., director de l'IDIAPJGol, ha apostat per seguir augmentant els recursos destinats aen àmbits com la mobilitat, perquè més investigadors puguin formar-se en centres de prestigi internacional i després aportar aquest coneixement a casa nostra. Per la seva banda, la directora d'Atenció Primària de l'ICS,, ha animat els presents, més d'un centenar de professionals vinguts d'arreu del territori, a investigar també "en noves tecnologies i obrir nous camins en l'Atenció Primària".Tres investigadores de l’ICS Catalunya Central han estat premiades amb ajuts per a la recerca.ha rebut una de les beques del 19è Ajut ICS a l', que consisteix en l'alliberament de fins al 50% de la jornada laboral per fer recerca durant dos anys i impulsar el projecte Determinants socials de la salut. Per la seva banda,ha estat una de les dues beneficiàries del 4t, que suposa un alliberament de fins al 100% de la jornada laboral per a recerca durant quatre anys i que li permetrà impulsar Estratègia per potenciar el Grup de Recerca de Promoció de la Salut en Àmbit Rural (PROSAARU) a la Catalunya Central. En el cas de, ha rebut un ajut per a l’alliberament del 25% de la jornada laboral durant dos anys, amb el qual desenvoluparà Avaluació multicèntrica en un entorn rural d'un procés de teleconsulta aguda pediàtrica a l'Atenció Primària.L'acte ha comptat amb una conferència de, professor de la Universitat de Copenhaguen i un dels principals experts mundials en la investigació de les resistències bacterianes, que ha destacat que "la col·laboració internacional és imprescindible per trobar solucions sostenibles i accedir a les. [...] Hi ha problemes globals com la lluita contra la, segurament el principal repte de salut de les properes dècades, que només es poden abordar des de la". En la seva conferència, l'historiador i humanista, cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), ha projectat una mirada sobre com l', tot proposant diverses formes d'integrar-lo en la recerca i les polítiques de salut.La recerca amb visió ciutadana també ha tingut un lloc destacat, a través de la taula rodona que han protagonitzat, del Col·lectiu de Persones Afectades per, i, de l'Associació d'Afectades d'de Catalunya Endo&Cat. El seu testimoni i el posterior debat amb els assistents ha servit per reivindicar la importància d'en els projectes de recerca, perquè aquests tinguin en compte la seva visió i responguin adequadament a les seves necessitats.