L'Avinent Manresa repeteix com a millor club català en les categories de promoció

Un any més l'ha tornat a encapçalar la classificació de clubs en elen, que s'ha disputat aquest cap de setmana al Prat de Llobregat. Ho ha fet amb tres títols, un subcampionat, dues cinquenes posicions i una setena posició.Aquests quatre podis assolits amb tres títols a càrrec del, eli el, i el subcampionat de la formació, han catapultat el club manresà al capdavant de la classificació com a millor club català en categories de promoció.Darrere dels manresans s'ha classificat el, amb tres subcampionats (sub14 masculí, sub14 femení i sub10 masculí) i dos bronzes (sub12 femení i sub16 femení).La tercera posició ha estat per alamb el títol català de la formació sub16 masculina, el subcampionat de la sub12 masculina i el bronze català de l'equip sub10 masculí, que ha assolit.Nomésen alguna ocasió al llarg del cap de setmana, de les vint-i-quatre posicions de podi que estaven en la lluita, fet que encara diu més de la gesta esportiva del club manresà.