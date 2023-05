Pol Huguet sobre el Museu: «És molt greu usar un partit polític per defensar interessos privats»

El portaveu del grup municipal d'a l', ha respost amb contundència les acusacions de "presumpta corrupció i prevaricació" que va formular l'empresasobre el concurs per a la, i ha valorat de "molt greu que s'usiper defensar interessos privats".Aquesta afirmació l'ha fet tot recordant que l'administrador de l'empresa,, és qui porta la comunicació de la formació política encapçalada per, que concorre a lescompetint, entre d'altres, amb els republicans."Si actua en benefici d'ara que és fora l'Ajuntament, no vull ni pensar què pot fer sio si arriba a", ha emfatitzat Huguet.Després de recordar les paraules de l'alcaldea Canal Taronja on va assegurar que l'Ajuntament "ha seguit escrupolosament els" per adjudicar el concurs, el portaveu republicà ha lamentat que la resta de partits "hagi fet".Pol Huguet ha fet aquestes afirmacions com a portaveu d'ERC a Manresa, al marge de la resposta oficial que ha donat el govern municipal , que comparteix amb