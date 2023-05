Manresa En Comú Podem proposa la «targeta cuidadora» amb recursos i serveis per «cuidar a qui cuida»

Què és la targeta cuidadora?

Com s'aplicarà?

proposa la targeta cuidadora amb recursos i serveis gratuïts per “cuidar a qui cuida”, i també l'ampliació dela les persones adultes. Segons expliquen, elseria l'espai triat per fer-hi una prova pilot i després estendre-la a la resta de Centres Cívics de la ciutat.Per a la seva alcaldables,, “fer deuna ciutat cuidadora és un objectiu imprescindible per tenir una ciutat amb”. Per aquest motiu també proposen “ampliar el servei d'atenció psicològica als adults i crear un” perquè, afegeix, els problemes deseran "la propera pandèmia" i cal prestar atenció, en primera instància, "a lesque ja estan fent aquest treball de cures i prevenció". “Hem de crear programes de benestar emocional per a les cuidadores i promoure la corresponsabilitat pel dret a rebre i garantir una”.Querol ha estat acompanyada de la número 3 de la llista,, qui ha exposat les propostes de la formació per millorar i reforçar l'atenció “per cuidar a qui cuida”.Però, què és la targeta cuidadora? És una targeta que reconeix la tasca de la cura, que serà gratuïta, i la podran sol·licitar totes les persones–familiars, amics...- que cuiden una altrai permetrà l'accés a diversos serveis i recursos per donari afavorir el benestar de les persones cuidadores. Els serveis podran anar, des de lai l'assessorament o l'atenció psicològica fins a un, per exemple, i també servirà per teixirperquè, segons Massana, “som conscients de lesque provoca l'activitat de la cura, i com és de necessària la informació, la formació i tenir recolzament i suport per no sentir-te aïllada”.Massana explica que, en una primera fase, es farà una prova pilot a la zona de plaça Catalunya, instal·lant el primer Espai de la cura a Manresa en el Centre Cívic Selves i Carner, on s'iniciarà l'activitat en tres aspectes: l'per a cuidadores, eltelefònic i un programa específic d'. També es crearà un canal per rebre i donar informacions sobra la cura. En una segona fase es crearà un programa dea nivell municipal, com a servei perquè les persones cuidadores puguin tenir. En la tercera fase s'ampliarà la col·laboració perquè els serveis de la ciutat, com la biblioteca, ofereixin llibres a domicili o convenis amb el comerç per al repartiment a casa.Finalment, al llarg del mandat, preveuen crear unaper a persones cuidadores, a través de tots els centres cívics de la ciutat.Paral·lelament, Manresa Comú Podem, aposta per incrementar els serveis psicològics per a adults i planteja la creació d'un servei d'atenció telefònica per la prevenció del, així com reforçar els recursos per a les entitats i associacions que treballen en el camp de salut mental en clau comunitària.