El Baxi Manresa tanca la temporada davant un campió europeu

Elacabarà la temporada 2022-23 amb un(dimecres, 20.30h. Movistar Deportes 5. Dial 192) contra el. Serà l'oportunitat perquè club i afició deixin enrere unai visquin un partit sense pressió competitiva. També podria ser la darrera oportunitat per veure vestits de vermell una sèrie de jugadors que han defensat els colors del Baxi Manresa.acaben contracte i caldrà veure quines propostes tenen. L'aler polonès sembla descartat després de laque va patir contra el. Geben i Robinson podriendesprés del seu bon rendiment. En canvi, el club manresà té opció de renovar Olumuyiwa, per una temporada, i Steinsberg, per dues.vol posposar les celebracions per la permanència fins després del partit. "Hem intentat fer una setmana normal i. Potser no té una gran transcendència en la classificació. Però és un partit molt important perquè és un partit oficial. I perquè volem acabar bé", ha explicat el tècnic del Baxi Manresa. Per afrontar aquest darrer partit, Martínez comptarà ambmalgrat algunes molèsties físiques dins la plantilla.L'entrenador de l'equip manresà valora que "hem acabat bé i. A Europa vam estar bé però no es pot oblidar que la primera volta va ser dolenta i no queda tapada". Martínez admet sense embuts que la temporada ha estat "dura. A la primera part vam tenir, moltes lesions, jugadors que no donaven el què necessitàvem... Però som el Manresa i. A mi m'agrada molt entrenar-lo però no és fàcil".El Gran Canaria arriba a la darrera jornada amb poca cosa en joc. Els canaris seran sisens o setens de la fase regular i jugaran els quarts de final contraamb el factor pista en contra. Els dos escenaris són semblants i passi el que passi res podrà ennegrir una. El Gran Canaria ha estat eli s'ha guanyat el dret a participar a lala propera temporada. Elés el rival dels insulars per assolir el sisè lloc. Els detenen el bàsquet average al seu favor.Tot i haver-hi poca cosa en joc, el tècnic eslovè recorda als seus jugadors que la temporada no s'ha acabat i els exigeix "competir" a Manresa. L'objectiu de l'equip insular és arribar en bona forma als. "L'equip està bé. Hem utilitzat els darrers dies per recuperar-nos i fer quatre bons entrenaments", ha comentat Lakovic. Tot i que l'entrenador va donar tres dies lliures als seus jugadors alguns van passar pela fer "coses".Lakovic espera un partit complicat davant un Baxi Manresa que viu "el millor moment de la temporada. Han tingut problemes, lesions, canvis a la plantilla. Però darrerament han competit i jugat molt bé". El Gran Canaria es mou entre el passat més recent en què ha guanyat l'Eurocup i el futur més immediat que molt possiblement "ens tocarà el Real Madrid que ve dei de jugar molt bé. Serà una sèrie bonica però difícil".