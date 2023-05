Fem Manresa proposa adequar l'antiga Pista Castell com a espai esportiu

proposa que l'antigaes converteixi en una, amb una pista de volei i una de bàsquet i futbol sala. Aquesta és una de les propostes d'esports que la candidatura porta al seu programa.Davant la necessitat de disposar d'espais de lliure accés a la ciutat per la, la formació proposa que l'espai de l'antiga Pista Castell esdevingui una zona esportiva al. A part de donar resposta a una necessitat dels manresans, crear aquest espai seria un primer pas per connectar el passeig Pere III amb el. D'aquesta manera, això permetria que més persones fessin ús d'aquest parc, elal centre de Manresa, però desaprofitat per bona part de la ciutadania.Amb aquesta proposta, Fem Manresa posa de manifest la seva aposta per la pràctica esportiva i la necessitat que tots elsdisposin d'espais oberts a on dur-la a terme, per a totes les edats, "enlloc de prioritzar només noves inversions en grans equipaments de ciutat, com defensen la resta de partits".La formació ha presentat un rénder percom s'imaginen l'espai: amb la pista de futbol i bàsquet amb una coberta superior, i amb grades, i la part de la pista de vòlei i l'accés oberts completament.La formació recorda que, de fet, aquesta proposta ja segueix el compromís que el ple de l'Ajuntament va adoptar el mes de juny passat, quan va aprovar per(només el PSC es va abstenir) la moció presentada pel, a on ja es reivindicava la necessitat de posar a disposició d'aquest espai per a la pràctica esportiva. En els acords de la moció aprovada, s'establia l'execució del projecte abans del final de l'any 2022, però aquest continua sense haver-se fet efectiu.