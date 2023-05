Una xerrada sobre la intel·ligència artificial tancarà dijous el cicle Pessics de Saviesa

Elcelebrarà aquest dijous 25 de maig, a les 7 de la tarda, la darrera xerrada de l'edició conjunta dels cicles, que en aquesta ocasió ha debatut sobre temes com la intimitat, els límits del control de les dades, de leso dels reptes ètics de laEn aquest darrer acte, la convidada és la catedràtica de lògica de la UAB i recercaire a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC),, que impartirà la xerrada D'Eliza al ChatGTP: Converses amb una intel·ligència artificial. Què és un sistema d'intel·ligència artificial?, què són els?. Aquestes són algunes de les preguntes a les quals intentarà donar resposta la científica catalana. Així mateix, Dellunde reflexionarà sobre el fet que les persones estem admirades i alhora preocupades que les màquines hagin entrat en terrenys tan genuïnament humans com el joc, l'art o el llenguatge. Aquesta xerrada permetrà un debat sobre l'actualitat en el disseny d'aquestes tecnologies, i sobre elsque suposa la seva aplicació.L'acte també es podrà seguir directe per streaming al canal de youtube deen aquest enllaç o posteriorment en la plataformaPessics de Saviesa és un programa queel Centre Cultural El Casino de l'Ajuntament de Manresa i el Grup de professors de Filosofia de la Catalunya Central. El cicle d'entrevistes Pessics de Vida està organitzat per la Delegació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa.