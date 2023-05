El CE Manresa organitza un autobús a Navalcarnero per animar l'equip

Elha organitzat un autobús per viatjar dissabte que ve aa animar l'equip en el partit de tornada de la primera eliminatòria de la, després que en el partit d'anada de diumenge passat, els homes de Ferran Costa aconseguissin una victòria mínima d'1-0 Els jugadors manresans viatjaran també en autobús a la, però ho faran el dia abans del matx, el divendres just després de l'entrenament matinal. El club ha reservat un autobús de 60 places per als aficionats que vulguin animar l'equip en aquestque, de passar-lo, deixaria l'El preu del desplaçament és de 60 euros amb l'i cal fer la, al mateix camp del, de 5 de la tarda a 8 del vespre, fins dijous. El club ha avisat que si no s'arriben a cobrir les 60 places, es desestimarà l'expedició i es tornaran els diners a qui hagi fet la reserva.La intenció és sortir del-davant del pavelló del Nou Congost- dissabte a les 7 del matí i tornar a Manresa, que es disputarà a 2/4 de 7 de la tarda.