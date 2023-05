Dos robatoris de matinada en dos mesos en un comerç del carrer Sant Miquel de Manresa

L'establimentdel carrer Sant Miquel deva patir la passada matinada de dissabte un segon robatori, dos mesos després que en patís un altre en què li van trencar la vidriera i van agafant-li productes de l'aparador . En aquesta ocasió, l'accés a l'establiment s'ha fet a través d'unaque tenia una finestra en altura que donava a l'interior de l'establiment.Sobre 2/4 de 4 de la matinada de dissabte, agents delsvan atendre l'avís d'una, però quan van arribar a lloc ja no hi havia ningú. La policia catalana no pot concretar si el robatori va reeixir o es va quedar en un intent perquè els responsables de l'establiment encara