ERC Manresa anuncia 80 pisos i 300 noves places d'aparcament al Centre Històric

"Demano a Junts que deixin les baralles internes i pensin en Manresa"

L'alcalde i candidat a la reelecció per, ha anunciat aquest dimecres la construcció de 80i la creació de 300 novesal. Ho ha fet en el marc d'una visita que ha fet ambal mercat ambulant de lai alde la ciutat.Aloy ha explicat que la voluntat d'ERC és "dotar de més vida" el Centre Històric de Manresa i que això "repercuteixi positivament" en el. Per això, ha anunciat la construcció de 80 nous habitatges, "40 ai 40 més al", i la creació de 300 noves places d'aparcament, "200 a l'Anònima i 100 més al sector dels Quatre Cantons".La idea és que "més gent visqui al Centre Històric i que lesdes d'altres punts de la comarca tinguin més places d'aparcament on deixar el vehicle". A banda, el candidat també ha recordat que, amb la, baixaran els preus de l'aparcament en superfície i que "impulsarem unaper als dissabtes deen els aparcaments municipals perquè el visitant pugui comprar, dinar i, si vol, fins i tot sopar a Manresa sense haver d'estar pendent del cotxe".Aloy ha explicat que "després de diverses negociacions" l'Ajuntament és propietari del solar on actualment hi ha unesal darrera de l'edifici dels Quatre Cantons, i que a l'Anònima, es conversa ambper impulsar els habitatges que havien de ser tutelats per a persones grans a canvi de tenir-ne 40 per a lloguer i fer el pàrquing subterrani.ERC Manresa també aposta per millorar la mobilitat ambfins al Centre Històric com a eina fonamental per afavorir l'activitat comercial. Per fer-ho, proposa reforçar les línies d'autobús que arriben a Manresa des d'altres poblacions de la comarca els dissabtes iperquè la ciutadania pugui quedar-se a sopar i tornar a casa en transport públic.La candidataha recordat que "tenir aparcament de proximitat és una reivindicació històrica del comerç del Centre Històric". També ha anunciat l'impuls de la"amb la participació de tots els agents i amb la intenció que sigui l'espai d'interlocució i de presa de decisions compartides entre el consistori i els comerciants". Infante ha assegurat que "definirem un, que identifiqui i potenciï els eixos comercials i l'oferta de productes i serveis que ofereixen. I per això hem de promoure la creació d'per a la ciutat que permetin i facilitin el desenvolupament del comerç de proximitat amb una atenció especial a les illes de vianants".Junqueras, ques ha estat acompanyat al mercat de la Font i a la visita al centre de la ciutat per Aloy i per bona part de la resta de candidatura i altres militants i simpatitzants d'ERC, no ha deixat deque l'aturaven quan el reconeixien pel carrer.Al final de la intervenció local, Oriol Junqueras ha fet una petita declaració en què ha demanat a"que deixin lesi pensin en Manresa". El president del partit ha donat suport a la candidatura de Marc Aloy i s'ha mostrat satisfer de ser a la capital del Bages.