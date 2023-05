Bacardit diu que posarà ordre «a la vergonya» del Museu del Barroc

Posar ordre "al desori i a la vergonya" del Museu de Manresa

Preservar i donar més valor al nostre patrimoni històric

Turisme i promoció de ciutat: Manresa es posa en valor

"Tenint en compte que el principal atractiu turístic deés el nostre, i el nostre, cal unificar les polítiques de patrimoni, de turisme i de promoció en una sola visió i acció municipal", ha assegurat l'alcaldable de, que per això proposa crear lade la ciutat."Lade la visita a la Seu o a la Cova, o al centre modernista, han de ser compatibles amb l'experiència enoturística o gastronòmica i el gaudi del paisatge del Pla de Bages i del fons escènic que ens caracteritza", ha destacat.Per una altra part, Bacardit ha assegurat que "farem un informe de tot el procés de construcció delper saber fins on s'ha mal gestionat el procés de construcció de l'equipament, que més que un museu sembla que s'hagi fet undeper a major glòria d'algú. Hem de saber quant han costat els accessos i quin ha estat el cost final afegit".Bacardit assegura que "tothom està preocupat pel sobrecost i l'exageració de l'obra, i realment és molt preocupant" afirma, "però ningú parla del qued'acabar les obres: quant val el manteniment ordinari? com es farà la gestió d'aquest nou equipament?". Aquestes "incògnites sense resposta", se sumen al "desgavell actual". "Farem eldel museu que no ha fet l'alcalde Aloy. Una ciutat capital com Manresa ha de tenir equipaments culturals d'abast nacional que siguin eficients i òptims", ha assegurat el candidat de Junts.Bacardit considera que "és necessari preservar i valorar el nostre patrimoni per a l'i lade la ciutat". Per això, si és elegit alcalde, proposa fer un seguit d'actuacions concretes a través de la creació de la nova regidoria de Patrimoni, turisme i promoció de la ciutat.L'alcaldable també proposa considerar els condicionants de caràcter estratègic sobre lai tramitar l'expedient i el procés necessari per a incoar el nomenament decom a"També proposarem a les entitats del patrimoni de Manresa la possibilitat d'a partir de la cooperació o unificació en una sola plataforma associativa per tal de potenciar més la seva capacitat d'actuació sobre el. D'altra banda, dignificarem l'de la ciutat com a seu institucional obrint-lo a les visites amb un espai dedicat a lesels orígens del catalanisme", ha explicat.De la mateixa manera que la cultura "no suposa un àmbit d'acció urgent per a la dinamització i regeneració de la ciutat, tampoc ho és, en general, l'actuació en l'àrea de turisme", considera Junts, "que en els darrers anys ha tingut una bona planificació i gestió de la mà del regidor de Junts per Manresa,".Reconeixent "la bona feina feta fins ara" amb l'estructuració d'un equip tècnic i d'unes "polítiques consolidades" en lade la ciutat, Bacardit també ha destacat noves propostes per potenciar en l'àmbit de turisme en els propers anys a la ciutat: "Seguirem l'estratègia turística marcada per la regidoria amb la implementació del. Reforçarem la marcavinculada al turisme i als productes de qualitat i crearem una comissió per seguir impulsant lai la consolidació del", ha explicat.L'alcaldable també ha assenyalat que voldrà promoure la renovació urbanística i paisatgística dels entorns de l'entrada a la ciutat peli la, amb la creació d'unai buscar nova inversió ena la ciutat, així com recuperar les funcions de l'alberg de joventut per a la ciutat.També vol posar més en valor encara el nostre paisatge: "potenciarem, conjuntament amb la DOPB, la identitat i la capitalitat de Manresa com a ciutat amb".