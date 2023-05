Els Tirallongues continuen la seva evolució amb una actuació a Terrassa

La colla castellera delsdeha actuat aquest diumenge ajuntament amb elsi elsamb motiu de la Festa Major del barri deEls manresansun pilar de 4 d'inici, un 3de7 a primera ronda de castells, un 4de7 a segona, un 3de6 aixecat per sota a tercera ronda. Un pilar de 5 carregat que feiasense cap incidència per a la colla, era seguit per amb un pilar de 4 de sortida, que finalitzava la seva actuació.La colla local dels Castellers de Terrassados pilars de 4 d'inici, un 4de7, un 4de7amb agulla després d'un intent desmuntat, un 3de7, un pilar de 5 i s'acomiadaven amb 3 pilars de 4.Per part dels Castellers d'Esplugues, també anomenats, sortien amb dos pilars de 4, un 4de7, un 4de7 amb agulla, un 3de7, un pilar de 5 i 2 pilars de 4 de comiat.Un cop més, els Tirallongues tornaven a portara fora de casa, uns castells que es mostraven molt segurs i tranquils en tot moment, amb troncs i poms nous més lleugers, en aquest cas, concretament en el 4de7. Mostraven també i per segona vegada aquesta temporada, el 3d6 aixecat per sota. Una estructura que han mostrat tenir-la molt per la mà.Els manresans ja preparen la propera diada que tindrà lloc a Manresa el diumenge dia 28 de maig a les 12 del migdia a la Plana de l'Om amb motiu de laDesprés del bon inici i bon ritme de temporada de la colla, els de la camisa ratllada es proposen fer un pas més i poder estrenar a plaça un castell nou per aquesta diada a casa.