Finalitzada la maqueta del projecte per eixamplar la carretera de Sant Cristòfol al Raval del Jordi-Ferreroles

Pressupost de 3,3 milions d'euros

Laha finalitzat la maqueta del projecte tècnic per eixamplar laal tram del. La Diputació, titular de la via BV-1123, que uneix els municipis de, planteja actuar en un tram de prop de cinc quilòmetres de longitud. L'objectiu és millorar lade la carretera dotant la calçada d'una amplada suficient de 6,25 metres que s'adeqüi a la normativa i millorant el traçat en tres corbes amb un radi menor a 40 metres.El projecte elaborat per la Diputació de Barcelona calcula el cost de les, que serà de 3,3 milions d'euros, amb un termini d'execució de 9 mesos.