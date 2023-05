Els enginyers celebraran divendres la seva festa de germanor, que recupera la normalitat

Un col·lectiu de 1.200 persones

El(CETIM), celebrarà aquest divendres la seva festa de germanor i d'homenatge als col·legiats i col·legiades amb més trajectòria a la institució. Una festa que recupera plenament la normalitat després que els últims anys es fes en un format diferent a causa de la. Enguany, els col·legiats i col·legiades tornaran a compartir un sopar a la masia. L'acte estarà conduït pel còmici hi assistiran més de 250 persones. Començarà a les 7 de la tarda i és previst que acabi ben entrada la nit.La part institucional de l'acte estarà dedicada a homenatjar les persones col·legiades que enguany celebren 25 de col·legiació i 50 anys a la professió. Concretament, seran dotze persones que fan 25 anys al Col·legi i dos que en fa 50 que treballen al món de l'enginyeria. A més, també s'entregarà ela una empresa, persona o entitat que hagi destacat per la defensa i promoció del territori. En les edicions anteriors, han merescut aquest guardó Original Buff (2022), Eurecat Manresa (2021), el Centre de Formació Pràctica (2019), Fibracat (2018), Tous (2017), UPC Manresa (2016), Ampans (2015), Sebastià Catllà (2014), Denso (2013), Fundació Universitària del Bages (2012), Taelus (2011) i Valentí Roqueta (2010).L'acte tindrà també un, ja que es farà una recollida d'aliments a favor de la. Per això, s'ha demanat a totes les persones que hi assisteixin que portin aliments com llegums cuits, arròs, pasta, conserves i altres.El CETIM representa un col·lectiu de 1.200 persones, graduats en Enginyeria i Enginyers Tècnics Industrials, de totes les comarques de la Catalunya Central. Amb seu a, fa més de 25 anys que va obtenir la independència del Col·legi de Catalunya, un fet que va convertir la capital del Bages en una de les poques de l'estat que, sense ser capital de província, té el seu propi Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria.El Col·legi treballa per la defensa d'aquest col·lectiu professional, oferint serveis adaptats a les seves necessitats i col·laborant-hi en la resolució dels problemes amb què es troben en el seu dia a dia. També manté una relació molt estreta amb la, on es formen els futurs enginyers, i els acompanya ja durant l'etapa d'estudiants i en els inicis de la seva carrera professional.