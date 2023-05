Impulsem exigeix al govern que respongui les acusacions sobre la museïtzació del Museu del Barroc

"Tolerància zero amb la corrupció"

Una gestió "nefasta" amb un pressupost descontrolat

ha emès un comunicat demanant al govern municipal que respongui les acusacions deque va fer l'empresaa través dels mitjans de comunicació sobre el concurs de museïtzació del. La formació considera que es tractaris d'unes irregularitats "on es podrien haver comès".Malgrat que el judici, després d'una primera sentència al Jutjat Contenciós, es troba en fase de recurs davant el TSJC, segons Impulsem, l'equip de govern "continuaqualsevol explicació relacionada amb aquest concurs".Davant les declaracions "contradictòries i insuficients" fetes ja fa molts mesos per part de la regidora regidora de Cultura,declara que "mai no ha volgut entrar en el fons de la qüestió, ja que només s'ha limitat a dir que tot estava bé sense acreditar-ho ni justificar-ho". L'alcaldable recorda que aquests fets "tampoc no han estat discutits per", que també forma part del govern manresà i "a l'hora de demanar més informació o detalls de l'operació".Impulsem Manresa reclama a l'actual equip de govern "que obri, de forma immediata, unadel concurs de museïtzació, que l'ha de fer un tercer actor aliè a la causa i especialitzat en aquest tipus de concursos". Així mateix, es proposa que hi participi "que avaluï si hi ha hagut presumpta corrupció o s'acredita la falsedat documental denunciada per Transversal".Per la formació, aquesta és una "" a l'hora de fer política. Es per això que, segons Joan Vila "no pot planarsobre el consistori ni sobre la mesa de contractació", i continua dient que "exigirem responsabilitats polítiques a tothom qui hagi participat del cas, ja sigui activament o bé mirant cap a una altra banda". Alhora, insta a totes les formacions que participen en aquesta comptesa electoral a manifestar-se i reclamar transparència.Impulsem Manresa considera que l'Ajuntament "no està sent gens transparent" amb el projecte del Museu del Barroc, tant pels "" en la inauguració de l'espai, "com pel silenci mantingut entorn a la xifra total que sortirà de les arques municipals". La formació reclama "més claredat sobre la xifra total que li costarà a l'Ajuntament aquest museu". Aproximadament un 65% de la inversió requerida se sufragarà a través de subvencions, "però fa pocs mesos el mateix govern va reconèixer que el cost global, inicialment de 8 milions, s'hauria enfilat com a mínim fins als 9 per l'".Per a Joan Vila, candidat a l'alcaldia per Impulsem Manresa, el Museu del Barroc és un projecte que "demostra elde projectes per part de l'Ajuntament. Una total manca de control dels calendaris, un increment desmesurat dels pressupostos, acompanyat de l'escàndol que ha acompanyat la licitació de la museografia, donen una imatge molt negativa del govern en general".