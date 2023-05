El Gimnàs popular de Manresa no dura ni tres dies

Fart i cansat de demagocia

Per Crític amb la línea editorial el 23 de maig de 2023 a les 11:01 2 0

Una cosa és la línea editorial, una altra la informació objectiva i una altra diferent és l'activisme social. Tot els mitjans de comunicació, fins i tot el públics, tenen una línea editorial, fins aquó normal, "dret d'expressió". En molts casos comprem "un producte informatiu" que algú: una empressa, un grup de poder, una línea política "x" ofereixen a l'opinió pública, sota la forma de diari, TV o programa de radio, i aquesta, la compra o consumeix. Dit això, crec que hi ha alguns mínims de codi ètic periodístic que s'haurien de respectar, i un d'ells és la informació, pura i dura. Aquest mitjà fa dos líneas de informació i tres d'opinió. No s; crec que en algun moment s'hauria de saber posar la línea entre el periodística i el activista simpatitzant. Hores d'ara, aquest pais, dic "Espanya", s'autodefinia com un estat de dret. Això vol dir que la norma jurídica regeix el funcionament social. Dons be, hores d'ara, la propietat privada, és un dret establert a la Constitució Espanyola, i els poders públics, haurien de fer el possible per fer respectar aquest dret a la propietat privada. En aquest cas concret, això s'ha vulnerat el dret a la propietat privada, i els ciutadans, esperem dels poders públics que garanteixin aquest dret establert a la Constitució.