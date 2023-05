La CUP de Navàs omple el Centre Enoturístic en el seu acte de presentació

Lava presentar el seu programa electoral per al proper mandat en unple a vessar. L'acte el va encetar l'actual alcalde,, que va presentar les línies generals del programa amb el qual la CUP té com a objectiu "revalidar l'alcaldia tot cercant una millora dels resultats dels últims comicis".Acte seguit, alguns regidors actuals i altres membres de la llista van presentar a grans trets algunes propostes de les més de 230 que hi ha al, totes elles "aterrades a la realitat, pensades, treballades i factibles de fer", en paraules de Rovira.D'entre les propostes, "en destaquen" les que mantenen la línia d'apostar per les renovables i avançar en laper reduir la despesa en aquest àmbit. També la instal·lació deen diversos espais, com al Pavelló Blau, la Pista Sant Jordi o La Devesa. A nivell urbanístic, finalitzar el tram del, la urbanització de la zona del, el passatge del riu, dignificar el tram nord de lao transformar laen un refugi climàtic. En l'àmbit social, es vol posar més èmfasi en lai lesentre joves, i es proposa un pla de millora general per a la, que passa per la millora salarial i laboral de les treballadores tot conservant-ne la; també es planteja la millora de l'accessibilitat ali es vol reforçar l'envelliment actiu. En d'altres àmbits, es planteja ladel servei de jardineria, l'enfortiment de l'i de l'per seguir fomentant la formació i l'accés al mercat laboral, l'apropament de l'administració a la zona deli a la, la instal·lació de la gespa ao un pla de millora dels equipaments esportius.Va cloure l'acte en, més conegut com a, alcaldable, defensant la bona feina que ha fet la CUP a l'Ajuntament els darrers dotze anys i va posar en relleu la llista que encapçala, "molt diversa, amb més presència femenina, amb persones de tots els nuclis principals del municipi".