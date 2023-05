L'experiència de perdre un fill, propera xerrada del cicle Travessa contínua d'Inspiració 2022

Ladeacollirà el proper dijous a partir de les 7 de la tarda la xerrada Pèrdua i retrobada del cicleorganitzada per l'associacióLa xerrada anirà a càrrec de l'autora del llibre Mamà soc aquí",, i del, que alhora són pares d'un nen que va morir el 2012. Tots dos compartiran la seva experiència "d’esperança, de descoberta constant i d’amor infinit".La xerrada forma part d'un cicle de cinc xerrades i taules rodones organitzades per l'associació Inspiració 2022. La darrera, titulada Creació i cosmologia: entre les lleis de la física i el Déu creador per part del físic poeta i assagistaes va dur a terme el passat 20 d'abril amb una gran concurrència de públic entre el que cal destacar una amplia representació de públic jove.