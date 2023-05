Junts per Sant Vicenç reivindica el desdoblament «real» de la C-55 i l'accés nord directe des del municipi

L'aprovació d'una via de 2+1 carrils a l'altura deper part del Parlament de Catalunya en el pressupost 2023, "no soluciona elen el qual es troba la, una carretera per on passen més de 32.000 vehicles diaris", i queexigeix que es desdobli de manera "real", ambSegons ha explicat l'alcaldable, la proposta de la Conselleria de Territori de la Generalitat de fer una via de 2+1 carrils "eludeix altres projectes ja existents: la C-55 en el tram entreté redactats, des de l'any 2015, els projectes constructius de desdoblament i amb elrealitzat". "No licitar les obres de desdoblament és un tema únicament de", ha insistit.Junts per Sant Vicenç de Castellet denuncia que la decisió de la Conselleria de descartar aquests projectes i de redactar uns nous projectes amb canvi de traçat i renunciant al desdoblament, "comporta llençar a la paperera molts esforços i diners destinats a la seva redacció iles inversions a la C-55". A més, "aquesta decisió té una conseqüència greu per ai per al", que és la d'"haver de renunciar a tenir undes de la nova C-55 desdoblada, que preveia un dels projectes ja redactats". Mauriz recorda que un projecte preveia la construcció de "" que permetrien accedir al municipi de Sant Vicenç a través de l'enllaç de la nova variant de la C-55 amb la carretera del Pont de Vilomara.Mauriz lamenta que "la pèrdua d'aquest accés té el suport de l'actual equip de govern de Sant Vicenç de Castellet, ja que en el seu avanç del nous'elimina aquest accés nord del municipi, que sí que estava previst en el POUM anterior". Junts per Sant Vicenç està convençut que "ens trobem en unper al futur del nostre municipi".En aquest sentit el candidat de Junts per Sant Vicenç de Castellet a l'alcaldia, Dani Mauriz, ha manifestat la seva disconformitat amb "aquesta doble decisió per part de la Conselleria de Territori de la Generalitat i per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç que aboca el nostre municipi a unai de futur". "No ens podem permetre hipotecar el futur industrial i de creixement econòmic, ni renunciar a un accés nord al nostre municipi, que faciliti la mobilitat ide la nostra vila a certes hores punta", ha reblat."Lluitarem per laperquè Sant Vicenç de Castellet no es pot quedar enrere, i és una qüestió només de voluntat política que es faci realitat el projecte que necessitem per a la C-55", ha conclòs.