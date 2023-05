El Poble Vell de Súria es reivindica com a territori barroc amb un concert i una conferència

L'deva acollir el passat dissabte un reeixit concert del 6è Festival, a càrrec del prestigiós conjunt de música antiga. Aquesta actuació va tenir com a pròleg la conferència On són les dones a la Catalunya del Barroc? de la historiadoraa Cal Balaguer del Porxo.Èlia Casanova i La Tendresa van oferir l'espectacle Plebeyos bailes, basat en cançons i balls populars dels segles XVI i XVII, ambque volen reivindicar el paper de les dones en la música d'aquest període i les connexions de la música barroca amb altres gèneres com el flamenc i el jazz. L'actuació va ser molt aplaudida pel públic que omplia l'Església del Roser.El grup Èlia Casanova i La Tendresa, d'origen valencià, està format per set destacades intèrprets de prestigi nacional i internacional. La presència de Plebeyos bailes a Súria ha representat l'El director d'Espurnes Barroques,, va explicar en l'inici del concert que Plebeyos bailes és "un espectacle sobre la feminitat". Per la seva banda, la historiadora Maria Garganté va remarcar que elde Súria, tot i el seu origen medieval, és un nucli antic de "paisatge barroc", una característica que es pot aplicar a la pròpia Església del Roser.Maria Garganté és doctora en Història de l'Art i patrona de la Fundació Espurnes Barroques. En la seva conferència prèvia, que també va omplir, va parlar sobre l'important paper de les dones durant l'època barroca, tot i els obstacles que van patir en els àmbits socials, cultural i econòmic, i la posteriori les seves aportacions. L'acte també va servir de presentació del seu darrer llibre.Com és habitual en les activitats del Festival Espurnes Barroques, la conferència i el concert van anar acompanyades dede proximitat: Mel Meleix, cervesa La Barroka de La Pirata, formatge Muntanyola de Fundació Ampans i flequers de Cardona. La degustació de mel a Cal Balaguer del Porxo va ser conduïda per l'apicultor suriencLa celebració dels actes del 6è Festival Espurnes Barroques al Poble Vell va comptar amb la presència de l'alcalde, la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, i altres membres de la corporació municipal.El concert i la conferència es van celebrar sota cobert a causa de la, traslladant-se dels indrets previstos inicialment a l'aire lliure. En els dies previs, Èlia Casanova i La Tendresa van oferir una selecció del concert Plebeyos bailes a lai al, dins de les activitats educatives i socials del Festival. En l'actuació del Teatre del Foment Cultural, adreçada a l'de l', es va oferir una posada en escena pensada especialment per al públic jove.L'Ajuntament de Súria, a través de les àrees d'Alcaldia i Cultura, forma part del nucli impulsor del Festival Espurnes Barroques des de la primera edició, juntament amb altres institucions i entitats del. L'objectiu principal d'aquesta ambiciosa iniciativa cultural és revaloritzar el patrimoni barroc a través de concerts amb intèrprets i grups musicals de prestigi.Durant aquest cap de setmana, el Festival també ha programat accions a Estaràs, Pinós i Navàs.