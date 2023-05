A contrarellotge per alliberar una àvia i el seu net que han quedat atrapats sota un autobús a Manresa

Helicòpter del SEM baixant al parc de les Piscines per fer el trasllat dels ferits. Foto: Pere Fontanals

Unitats dels, de lai delhan treballat contrarellotge per alliberarque ha estat atropellats per una la cruïlla entre el carrer Viladordis i l'avinguda de Francesc Macià i que hansota el vehicle.L'atropellament s'ha produït aquest dilluns a les 6 de la tarda, a l'inici del tram de baixada del, entre l'avinguda de Francesc Macià i el passatge de Viladordis. Per aquest motiu, els primers testimonis de l'atropellament s'han dirigit a unper falcar les rodes de l'autobús i evitar lesionar més les víctimes per fregament. El vehicle, a més,per no augmentar el risc de lesions, de manera que ha quedat immobilitzat a l'espera de poder-lo aixecar en vertical.Quan han arribat, els Bombers han treballat ambper pujar l'autobús en vertical sense que hi hagués desplaçament lateral. Ha estat una, ja que el vehicle, a més, es trobava, però alhora calia actuar amb celeritat per l'estat de les víctimes.En paral·lel, els agents de la Policia Local han encintat tot el perímetre i han quedat afectatsamb vehicle de la cruïlla entre el carrer Viladordis i l'avinguda de Francesc Macià. Tampoc s'ha permès el pas de vianants.Finalment, unha baixat al parc posterior a les Piscines i ha pogut traslladar els ferits a l'hospital sense que, per ara, no hagi transcendit el seu estat ni altres detalls.Hi han treballat cinc dotacions dels Bombers, quatre de la Policia Local a més d'ambulàncies i l'helicòpter del SEM.