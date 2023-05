Cardona acull la tercera edició de la Festa de la Sal, un retorn als seus orígens

Una extensa programació durant tot el cap de setmana: 3 i 4 de juny

Lade, que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 juny, consolida un esdeveniment festiu que commemora els orígens històrics de la vila i amb un fil conductor, la sal, que vol reivindicar l'orgull cardoní i els seus orígens. Serà una gran ocasió per tastar i adquirir la, destacada per ser una sal de roca extreta del cor del diapir, pura, cristal·lina i amb milions d'anys d'història.Des de l'any 2021 es va fer ja un canvi de paradigma, passant de fira a festa, amb tot un caràcter festiu que gira al voltant de quatre eixos com a protagonistes: el patrimoni, la cultura, el comerç i la gastronomia, amb una programació pensada per a tots els públics.L'Ajuntament, conjuntament amb la, la productora cardoninai l', presenten la que és la tercera edició.El tret de sortida serà dissabte, 3 de juny, al matí. A les deu del matí es farà, a la, una ruta amb marxa nòrdica i senderisme. Al migdia, a la plaça de la Fira, s'hi farà una ballada de gegants cardonins.Una de les propostes flamants de la tercera edició de la festa cardonina és l'activitat Els reptes de la Sal. S'ubicarà a la plaça Santa Eulàlia i al carrer de la Fira durant tot el cap de setmana i serà un espai ambamb la sal com a protagonista, una activitat per a tots els públics.En l'eix de patrimoni s'oferirà una visita guiada a diferents espais delsi, seguidament, comptarà amb un tast de vins de laamb les explicacions d'una sommelier. Aquesta activitat, que té un preu de 10 euros, caldrà comprar tiquet a cardonaturisme.cat . Hi haurà un servei de bus llançadora fins al Rastrillo.A la tarda, i al saló de sessions, es farà la presentació de la vida convidada, la població basca d', que és coneguda per la seva producció de sal artesana fruit de l'evaporació natural de la salmorra.Elde Añana és un dels conjunts culturals, arquitectònics, mediambientals i arqueològics més importants del món, i compta amb el reconeixement més rellevant en patrimoni turístic i industrial per la. Precisament, una representació de Cardona, de la mà de l'alcalde i el director de la Fundació Cardona Històrica, van visitar fa unes setmanes la vila basca per conèixer de primera mà la seva història i el seu vincle amb la sal.Durant tot el cap de setmana, la vila convidada tindrà un estand propi, a la plaça de la Fira, on es podran realitzar tasts de diferentsacompanyats amb producte local i que complementarà també l'espai de promoció i venda de la sal de Cardona.La nit de dissabte acabarà amb un concert a la plaça de la Fira amb la cantantcom a cap de cartell i, després, amb. També s'habilitarà durant tota la nit un Punt Lila per a prevenir i actuar davant de qualsevol cas de violència masclista. Durant el dia hi haurà música itinerant pels carrers del centre històric a càrrec deDe cara a diumenge, 4 de juny, es celebrarà l'acte institucional de lliurament deli la moneda de pagament deli es farà, a la plaça del Mercat, un espectacle de circ i música. Al migdia, la plaça de la Fira i del Mercat acolliran un showcooking popular a càrrec de, xef. També a la Fira de Baix s'hi acollirà una activitat familiar a càrrec desobre divulgació científica.La Festa de la Sal acabarà, el 4 de juny a la tarda, amb un concert a càrrec de l'(Fira de Baix), un espectacle de música i teatre (a la plaça Mercat), i un concert final, a les set de la tarda, d'Alaire, una mescla heterogènia originària de Catalunya, Andalusia i Irlanda.Durant el cap de setmana s'habilitaran dues tasques a càrrec de les, així com un espai gastronòmic, a la plaça del Mercat, de maridatge de vins catalans, producte local i sal.L'alcalde,, ha remarcat que "es fa una aposta important per les propostes infantils i familiars" quant a programació cultural. Estruch també ha posat en valor els espais gastronòmics: "La restauració local té un paper fonamental, i aquesta festa és important per donar impuls al nostre producte local i també al nostre comerç local"El director de la Fundació Cardona Històrica,, ha assegurat que "s'espera una bona afluència de visitants que s'apropin a conèixer la cultura de la sal durant el primer cap de setmana de juny".Es pot consultar el programa de la Festa de la Sal a la pàgina web de l'esdeveniment