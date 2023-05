El Covisa Manresa se les veurà amb el Melistar Melilla a la segona eliminatòria del «play off»

El sorteig de la segona eliminatòria del play off d'decelebrat a Las Rozas ha emparellat elamb el, que, com els manresans, va finalitzar segon al grup 5 de la lliga regular, però que presenta unque els homes de. D'aquesta manera, el proper dissabte es jugarà l'anada ali el cap de setmana següent es jugarà la tornada a la ciutat autònoma.El Melistar Melilla va finalitzar lasegon del seu grup amb 61 punts, quatre més que l'equip de la capital del Bages, amb dinou victòries, quatre empats i set derrotes. També en l'aspecte, els melillencs presenten millor balanç que els catalans, amb 139 gols a favor, deu més que els del Pujolet, i 89 gols en contra, onze menys que el Covisa Manresa.En la primera ronda, el Melistar va complir els pronòstics i va eliminar el tercer classificat del seu grup, el. Per la seva part, el Covisa Manresa es va desempallegar deldesprés de capgirar un 5-1 del partit d'anada en un partit apoteòsic al Pujolet que els va donar l'eliminatòria i el passi amb una contundent victòria per 6-0 Les oficines deltreuen fum aquest dilluns després de conèixer-se els emparellaments. El club manresà es troba permanentment en contacte amb el melillenc, per, que serà dissabte, amb els vols que puguin trobar des de la ciutat autònoma.