Divendres ja s'aplicarà la baixada de preus de la zona blava de Manresa

L'ha informat que el servei d'estacionament en superfície sota temps limitat passarà a ser gestionat per l'empresa municipala partir del 26 de maig, l'endemà que s'esgoti el contracte amb l'(Eysa). En aquest sentit, fa saber que el canvi d'empresa gestora implicarà unai una actualització dels sistemes de pagament per TPV (targetes bancàries).L'operació tècnica provocarà que els aparells -i també l'aplicació mòbil- estiguin. A partir de les 16 hores del mateix 26 de maig, els parquímetres tornaran a estar operatius. Serà aleshores quan entraran en vigor les: 1,50 euros la zona blava, 1,30 euros la zona taronja (segona corona), 75 cèntims per als vehicles de zero emissions i 6 euros per a l'anul·lació de denúncies.Durant els primers dies, però, el pagamenti a través de l'aplicació mòbil, la mateixa que ja hi havia fins ara. El pagament amb, a causa de les operacions d'actualització del sistema de pagament per TPV que s'han de realitzar als parquímetres.Coincidint amb aquesta nova etapa l'empresa municipal Forum estrenaamb la voluntat d'incorporar al logotip les noves tasques que durà a terme a partir d'ara en matèria de mobilitat. D'aquesta manera, s'ha modernitzat la marca, amb una imatge tipogràfica més sòlida que pretén descriure els dos grans àmbits amb què es divideix l'activitat de Forum: l'i la mobilitat.