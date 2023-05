ERC Manresa projecta un centre de tecnificació esportiva al Congost

Endreça del Congost

Un nou pavelló poliesportiu

El candidat d', ha fet una visita aquest aquest a la zona delper explicar les propostes en matèria esportiva que el partit té previst executar durant el proper mandat. Aloy ha destacat que "Manresa és una ciutat d'esports, d'esportistes i de grans clubs i des de l'Ajuntament ens comprometem a acompanyar-los amb polítiques actives en aquest àmbit".Una de les mesures més importants serà la creació d'unal Congost especialitzat i d'alt rendiment per als esportistes del territori de, entre les quals la gimnàstica, l'atletisme o el bàsquet. Aloy ha explicat que per fer realitat el centre "comptem amb la complicitat de l', les instal·lacions mèdiques deli equipaments esportius de primer nivell a la ciutat. El proper pas serà demanar formalment el centre de tecnificació esportiva alamb el suport de la Generalitat".Un dels grans reptes del proper mandat serà fer efectiva l'ampliació i modernització del pavelló del, que comptarà amb 6.000 localitats i serà una realitat els propers anys. "Volem que sigui un espai referent per a l'esport, però també ens projectarà en l'àmbit de la cultura i els grans esdeveniments socials. Serà el cinquè pavelló més gran de Catalunya i n'hem de treure el màxim profit", ha apuntat el cap de llista d'ERC Manresa.En matèria esportiva per a ERC també és prioritària l'del Congost. Aloy ha destacat que "la construcció de la, que contempla el pla parcial del, ens ajudarà a organitzar i millorar tota la zona esportiva del Congost", i ha afegit que "és necessària una ordenació de tot l'entorn amb noves zones per a equipaments i la delimitació dels aparcaments, que ens permetrà fer un salt pel que fa a la mobilitat".ERC Manresa també dibuixa la construcció d'unal costat del Nou Congost per donar cabuda a les necessitats de les entitats de la ciutat.aposta per "arribar acords amb les escoles de la ciutat i poder aprofitar les seves instal·lacions esportives per donar cabuda a l'activitat que fan les entitats mentre aquest nou pavelló no sigui una realitat". Vidal ha destacat que el partit entén l'esport com "una eina de cohesió, de transmissió de valors, de treball en equip, de foment dels hàbits saludables i és per això que ampliarem el programadurant tot l'any per promoure aquest benestar entre els infants i joves".Finalment, el partit treballarà per millorar eli àrees esportives als barris amb actuacions de millora, pel que fa a les instal·lacions i a l'eficiència energètica, i la renovació de les cistelles de bàsquet que hi ha a diferents espais públics de la ciutat.