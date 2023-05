Per triar i remenar: Què prometen els partits de Manresa en el seu programa electoral?

Són molt diferents elsd'ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem o Manresa En Comú Podem per a lesa la capital del Bages del proper 28 de maig? A tall de, podeu consultar-los aquí, un a un, i, per escollir o reforçar quina serà l'opció que escollireu a l'hora de votar...O per guardar-vos-els i al llarg dels propers quatre anys poderel compliment de les seves promeses. Els programes que no són en aquest recull és perquè la formació no els ha fet arribar.

Programa ERC Manresa 2023 by La muntanya russa on Scribd

Programa Junts per Manresa 2023 by La muntanya russa on Scribd

Programa PSC Manresa 2023 by La muntanya russa on Scribd

Programa Fem Manresa 2023 by La muntanya russa on Scribd

Programa Impulsem Manresa 2023 by La muntanya russa on Scribd

Programa Manresa En comú Podem 2023 by La muntanya russa on Scribd