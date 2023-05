Prop de 1.700 alumnes de Primària interpreten la cantata «Les portes del món» al Kursaal

El projecte Cantània

Gairebé 1.700 infants de cicle de Mitjà i Superior de Primària de 46 escoles de la comarca del(14 de Manresa, 24 de la resta del Bages), 2 del, 4 de l', 1 deli 1 delparticiparan aquesta setmana, de dilluns a divendres, en els set concerts de Les portes del món, la cantata amb composició musical dei lletra de, que forma part del projected'enguany i que ja fa 32 anys que promou l'. Les sessions seran de dilluns a dimecres, a les 19h, i dijous i divendres, a les 17 h i a les 20:30 h.Aquesta és la quinzena edició de Cantània a Manresa, un projecte que ha anat creixent cada curs i que torna enguany després de 2 anys d'aturada a causa de la. Aquest any seran 1.695 nens i nenes de 46 escoles de la Catalunya central.Cantània és una activitat adreçada a l'alumnat de segon i tercer cicle de. Per a poder-hi participar, el seuassisteix a tres jornades de treball a partir de les quals va preparant el repertori amb els nens que faran els concerts. Cada escola té el disc per poder treballar sobre les parts instrumentals des de 6 mesos abans dels concerts. Cada any s'estrena una cantata per a instrumentistes i gran cor.A Les portes del món, la Sara és una nena cega que està obsessionada amb viatjar. Cada nit li demana al seu pare, el Daniel, que li llegeixi un capítol de ‘La volta al món en vuitanta dies', de Jules Verne, que és el seu llibre preferit. Daniel elabora un pla per complir el desig de viatjar de la seva filla. Cada matí sortiran tots dos de casa amb les maletes i agafaran el tren de rodalies, faran uns quants transbordaments, i tornaran al cap d'unes hores però no al seu pis, sinó al pis de dalt, on una família provinent d'un altre país, els acollirà fent veure que es troben al seu. Amb gent de tants països com hi ha a l'edifici podran viatjar tant com vulguin.Cantània és una activitat amb diferents fases d'actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts interpretats per l'alumnat. Durant el curs es treballa tant des de l'organització com des de l'escola. L'objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l'acte, es converteixi en unaCantània és un dels cincdel Teatre Kursaal de Manresa, que s'ofereixen a escolars des de 2 anys (P2) i fins a 4t d'ESO.