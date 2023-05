El manresà David Navarro, entre els vint millors barmans de l'Estat per cinquena vegada

El barman del Lab84 cocktail bar del teatre Els Carlins de Manresa,, lluitarà el dia 30 de maig a Madrid per arribar a la seva cuarta final consecutiva de la, la competició demés important del món. Dimecres passat es van escollir els vint millors barmans de l'Estat i Navarro va entrar a la final per cinquena vegada consecutiva.A la final, David Navarro haurà de realitzar el seu còcteldavant d'un jurat format per tres experts encara desconeguts.Navarro lluitarà per arribar a la seva quarta final seguida (Top 10), on intentará superar les seves actuación anteriors. En l'edició de 2022, Navarro va guanyar una de les proves de la final, el, que consistia en crear un cocktail en 20 minuts amb tres ingredients que va conèixer just abans de començar la prova.