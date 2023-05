Els Horts de Sant Benet fan una nova donació a la Plataforma d'Aliments de Manresa

La Fundació Catalunya La Pedrera col·labora amb ladonant els excedents de verdura ecològica que es produeixen als, on crea ocupació inclusiva.Aquests dies ha fet una donació dea la Plataforma d'Aliments de Manresa, gestionada per la. El producte lliurat no pot ser comercialitzat, ja que no compleix els requisits de diàmetre exigits pel mercat. No obstant això, aquesta iniciativa solidària permet a les persones beneficiàries delgaudir d'aliments frescos i de qualitat.El coordinador dels Horts de Món Sant Benet,, explica que el model productiu dels horts es basa en el cultiu de producte fresc i ecològic, mitjançant el qual es generen llocs de treball en l'àmbit de l'i la jardineria per a persones en situació vulnerable del territori.La producció ecològica dels Horts de Sant Benet la comercialitza laen grans superfícies o a través d'empreses agroalimentàries de la zona que elaboren productes ecològics. I també als restaurants de, que posen l'èmfasi en la seva procedència ecològica i de proximitat.