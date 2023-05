ERC Sant Fruitós reivindica haver assolit el 70% dels objectius de 2019 en menys de tres anys

reivindica que en menys de tres anys al capdavant del govern municipal ha executat un centenar de les 178 propostes que portava al programa electoral de 2019, i una vintena llarga es troben en procés. Cal recordar que l'actual alcaldessa,, va aconseguir la vara amb el mandat ja començat després de guanyar una moció de sensura a l'anterior batlleDes d'ERC s'adverteix que més enllà de les propostes projectades el 2019, en l'exercici de l'obra de govern "s'han hagut de destinar es­forços a rectificar projectes que, al nostre criteri, estaven mal plantejats i a noves necessitats que han anat sorgint durant aquest temps". Entre els diferents reptes que s'han hagut d'afrontar "hi ha hagut la recuperació econòmica i social posterior a la crisi per la pandèmia de lai l'que va arribar fins a les Brucardes el juliol del 2022".ERC també recorda que aquesta feina "l'ha fet al costat dels companys de govern" de, "amb qui hem teixit llaços per aconseguir un objectiu comú: servir les persones". Segons el seu parer, "el govern municipal ha assolit els seus objectius i ho ha fet amb èxit i amb un tarannà cordial, mostrant als companys de treball i també als ciutadans la cara més amable de la política municipal".Volem destacar que aquestal que s'ha arribat "és fruit d'un treball en xarxa, que ha comptat amb tothom qui estava dispo­sat a treballar-hi, i també volem agrair als nostres companys que hagin demostrat unió davant les complexitats".