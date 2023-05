Impulsem lamenta «el fracàs» de Manresa 2022, que havia de ser el gran revulsiu per al turisme a la ciutat

Donar un impuls nou a la Manresa Ignasiana

Els hotels, la primera prioritat

L'enoturisme, la gran aposta turística d'Impulsem Manresa

En el darrer debat per a les eleccions municipals va quedar com l'única formació clarament crítica amb la gestió de, ja que considera "molt insuficients" els rèdits aconseguits amb un projecte que havia de capgirar la situació del, i convertir-la en referent. En paraules de, candidat a l'alcaldia per Impulsem Manresa, "el govern municipal format perhavia generat una gran expectativa en relació a Manresa 2022, però els resultats que ha tingut l'esdeveniment han estat mínims, com a destinació turística, i això s'ha de reconèixer si volem que Manresa sigui el referent turístic de la Catalunya Central". La formació fa balanç contraposant els resultats amb el, on s'hi fan notar el nombre d'incompliments iPer a Impulsem Manresa, les dades publicades sobre Manresa 2022 van tenir una interpretació molt esbiaixada per part det, confonent els 200.000 serveis turístics que diuen que es van fer, amb 200.000 visitants, que hauria estat igualment unadavant d'un esdeveniment del calibre d'uns "Jocs Olímpics" per a la ciutat. Per a Joan Vila, “que en un any tan sols es facturinen tota l'activitat turística és preocupant”.Impulsem Manresa explica que treballarà per potenciar el, per a partir de crear unai d'èxit. La candidatura creu que, malgrat el projecte Manresa 2022 estava ple de, no s'ha sabut acompanyar d'una estratègia de posicionament de la ciutat com a destí de. Per això, cal consensuar un pla d'acció amb els municipis ignasians i, especialment amb, com a població natal de Sant Ignasi, però sobretot amb la, amb qui l'Ajuntament no ha teixit l'aliança que era fonamental perquè Manresa 2022 fos un èxit.Per la formació municipalista Impulsem, lano ha de ser l'únic atractiu de la ciutat. D'una banda, a nivell patrimonial, Manresa disposa d'unde primer nivell internacional, amb recursos que encara es poden potenciar més com lai el, i també amb un museu nou que hauria de ser també un aliat en la potenciació del turisme cultural a Manresa. D'altra banda, l'hauria de ser l'altre gran argument necessari per potenciar les visites de qualitat a la ciutat. Els esdeveniments que ja es porten a terme són un estímul rellevant per a les visites a la ciutat, però que han de generar notorietat a una destinació turística que, per a Joan Vila, "ho té quasi tot per fer, però on tot és possible".Per a Impulsem Manresa la primera prioritat és crearde qualitat, un dels principals fracassos de l'estratègia Manresa 2022, que no només n'ha sabut crear de noves, sinó que ha vist com un hotel tancava les portes. Promoure l'establiment d'una cadena hotelera de nivell és un objectiu bàsic, a banda d'intentar recuperar –millorant-lo és clar– un hotel com el que havia estat. D'altra banda, la creació d'en el barri vell, i ajudar-ne els promotors (ja hi ha alguna iniciativa petita en aquest sentit al carrer de Santa Llúcia), és una estratègia més també de renovació urbana d'èxit al nucli històric.Impulsem proposa convertir els 2.000 metres de l'antiga seu de la, a la plaça del Pedregar, en un centre de visitants de referència sobre el, en la línia de les denominacions d'origen del vi més importants a Espanya. ES tractaria d'un centre modern, amb espais immersius, sales interactives i espais de tast, tot això a la planta baixa i planta primera. A la planta superior, es proposa la creació d'aules i laboratoris per convertir el centre en una "petita universitat" del vi, amb estudis vinculats a la universitat.L'és un dels grans arguments per portar públic d'alt nivell adquisitiu i que fa estades mitjanes i llargues al territori. A més, per a Impulsem, aquest centre hauria de ser un revulsiu per a la revitalització del nucli històric, i un recurs que es combinaria amb els del patrimoni històric, sobretot reconvertint el sector del carrer del Balç en un nucli d'oci i restauració, refermant l'aposta de molts establiments privats de restauració que ja han apostat pel barri antic de Manresa donant-li ja un gran atractiu.