Fem Manresa vol «llums i taquígrafs» en el concurs de museïtzació del Museu del Barroc

Després que l'empresa Transversal Produccions Culturals, que va obtenir la segona posició en el concurs per a la museïtzació del Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, hagi afirmat que ha trobat "indicis de prevaricació i corrupció" considera que "és imprescindible" que s’aclareixin aquestes afirmacions.Els anticapitalistes demanen al govern que surti a donardavant el silenci dels darrers dies. Consideren que és important donar la cara quan laestà en qüestió. Alhora, la candidatura municipalista apunta a la necessitat de realitzar unaper verificar o desmentir la veracitat de les denúncies formulades per l'empresa en el concurs de museïtzació del Museu del Barroc.Des de Fem Manresa creuen que l'Ajuntament "no ha estat prou transparent" amb el projecte del Museu del Barroc des del principi, no només pel que fa a les deficiències en matèria de contractació denunciades per l'empresa, sinó també "pelsque està tenint per a l'erari públic". Així mateix, recorden, que "també s'han produïti encara no s'ha avaluat l'impacte real que pot tenir sobre la ciutat una inversió tan gran de diners públics".