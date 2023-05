El PP retreu al PSC que s'apropiï la fusió sanitària de Manresa per fer campanya

Alno li ha caigut gens bé que elhagi fet la foto dels membres de tota la llista davant de l'per mostrar "l'empremta que els alcaldes socialistes han deixat a la ciutat".El cap de llista popular,, lamenta que "no tinguin tanta memòria com poca vergonya" per recordar que la fusió sanitària va ser "gràcies a l'esforç, consens i bona disponibilitat de totes les parts implicades". L'alcaldable recorda que va ser gràcies a l'esforç del, el consens delsdel moment i a la bona disponibilitat del món associatiu, "en especial dels", que es va aconseguir l'acord.El cap de llista conclou que "utilitzar la Sanitat per publicitar-se és una mica lleig i molt penós, a part de demostrar grandels que l'aprofiten en benefici propi".