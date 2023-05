El Sielu organitza el primer «tardeig» dedicat a la música Indie de Manresa

deacollirà el pròxim diumenge a les 6 de la tarda el primer tardeig dedicat a la música, sota el nom de Fem L'Indie. L'esdeveniment comptarà amb la presència dels DJ Amable i Legoteque, dos professionals amb una llarga trajectòria en el món de la música., va començar la seva carrera aldeel 1985, i és conegut per ser el fundador de la, on es va consagrar com a DJ de música alternativa. Posteriorment, va traslladar el seu club a la macrosalade Barcelona fins al seu tancament l'any 2000. Des de llavors, s'ha centrat exclusivament en la seva feina com a DJ Resident de, combinant la seva residència des deamb multitud de sales i espais d'arreu del món.Per altra banda,és un clàssic de la ciutat de Barcelona que anima les nits des de l'any 2005. Les seves sessions són una barreja d'estils i sons, des del pop més ballable fins al house, disco i Indie, amb una presència ben destacada de. La seva selecció de música és una fusió de hits que converteixen les seves sessions en una experiència fresca que no deixa de fer tremolar la pista de ball, i ha actuat a les sales més emblemàtiques de Catalunya i Espanya, sent presència habitual a El Sielu.Ambdos DJ participen a la, de Razzmatazz, dedicada als grans clàssics de l'Indie i que fa sold out cada cop que es programa.Per als amants d'aquesta música, per als que enyoren l'antiga sala petita del Sielu i també per als que el cap de setmana se'ls queda curt, Fem L'Indie serà una tarda única i especial, amb l'oportunitat de gaudir de la música en laamb més història Manresa. Les entrades anticipades es poden comprar a través del mateix instagram d'El Sielu @elsielumanresa.