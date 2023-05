Manresa En Comú Podem proposa un nou model educatiu per combatre la segregació escolar

proposa un nou model educatiu de ciutat per combatre lai garantir l'èxit educatiu de tot l'alumnat. La formació, també ha mostrat el seu descontentament amb l'actuació del consistori davant la situació actual de l'i els anys de retard en la construcció de l'L'alcaldableha estat acompanyada de, mestre de primària i número 8 de la candidatura. Per a Querol, quatre anys després de l'informe de la Comissió d'estudi sobre la situació de la segregació escolar a Manresa, "continuem tenint seti ens mantenim en les ràtios més altes de tota Catalunya perquè no s'han pres mesures" i això "afecta negativament els resultats escolars dels alumnes i les oportunitats de tots els infants".Per aquest motiu, proposen "un nou sistema educatiu als centres manresans pensant en la integració", ja que, segons Ramon Antequera, "actualment no hi ha unaentre els centres de la ciutat". En aquest sentit, el grup proposa substituir l'actual(OME) per un organisme "que coordini les diferents accions dins un pla estratègic d'educació i que convidi a participar entitats socials i culturals de la ciutat, així com obrir els patis de les escoles, dotant-los de monitors i educadores socials".L'objectiu de la proposta, afegeix Querol, és obtenir "l'èxit escolar i educatiu de tot l'alumnat" i això vol dir afrontar-ho des de l'inici "perquè hi ha moltes famílies que no accedeixen a l'" i, per tant, cal posar més recursos perquè l'educació 0-3 sigui universal a Manresa.També "cal garantir que tot l'alumnat tingui un, incloent-hi les extraescolars, com al reforç escolar", perquè, afegeix, "allà on tenim les majors desigualtats educatives és en l'educació fora dei l'horari lectiu i no poder accedir areprodueix les desigualtats i redueix les oportunitats de futur". De la mateixa manera "és important vigilar les transicions educatives, ja que més del 50% dels alumnes de Manresa, que comencen els, no els acaben", i rebla Querol que "això no ens ho podem permetre com a ciutat". Així mateix, aposten per augmentar els recursos en "formacióper ampliar serveis i horaris com l'escola per persones adultes, el servei de català o l'escola d'idiomes, per donar cobertura a tothom qui ho demana i ho necessita".A més, cal interpel·lar a la Generalitat perquè compleixi les seves obligacions com ara construir "d'una vegada per totes l'escola Valldaura" i dotar de recursos i desenvolupar el decret de l'. Finalment, també consideren imprescindible, com ja van anunciar "fer de les escoles refugis climàtics, adaptant-ne la climatització". Així mateix, es comprometen a posar fil a l'agulla i fer el que calgui per mantenir l'escola de la Muntanya del Drac al, "cosa que no està garantida amb l'actual govern", han reblat.