Formatges Muntanyola, segon millor formatge d'autor al certamen Talento del Queso

ha obtingut aquest divendres un nou reconeixement com a segon millor projecte d'elaboració artesanal ala Astúries. La formatgeria d'ha arribat a la final que s'ha celebrat a Oviedo, on ha competit amb cinc projectes més d'autor de l'estat espanyol, entre els quals dos d'Astúries, Toledo, Cadis i Hosca.Aquest concurs està organitzat per l'i l', amb l'objectiu de seleccionar i reconèixer els millors projectes formatgers de l'estat i fer visible el paper dels professionals del sector, així com la superació dels reptes tecnològics per assolir el mercat amb el producte desitjat. El jurat ha valorat la qualitat dels formatges, l'elaboració artesanal i el projecte d'inclusió laboral de persones amb discapacitat que promou Formatges Muntanyola, i el seu paper en la co-creació d'un nou escenari en l'agroalimentació del futur.Els sis projectes seleccionats al llarg d'aquestes setmanes i que han arribat a la final, han disposat de deu minuts per exposar el projecte formatger, avaluat per un jurat d'experts. Amb aquest nou guardó, Formatges Muntanyola ja compta amb un important palmarès amb premis als principals certàmens internacionals, estatals i nacionals, entre els quals(Vic),(Lyon),(Madrid), i ara Talento del Queso (Oviedo).Formatges Muntanyola elabora varietats de formatge artesà amb quatre varietats de llet: cabra (de ramat propi), búfala, vaca i ovella, des de la, a, on la fundació Ampans hi desenvolupa unque dona feina i acompanyament a persones amb. Un equip de dotze persones treballen actualment a la formatgeria d'Ampans, majoritàriament amb discapacitat.Els Formatges Muntanyola es poden trobar a, grans superfícies i els punts de venda propis de l'entitat: botiga online i establiments comercials com el Garden (Santpedor) o els supermercats Caprabo de la fundació Ampans (Manresa).