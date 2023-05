El CN Manresa Fibracat perd la final de Segona Divisió als penals (9-9)

Fitxa tècnica

CN Manresa Fibracat: M Sala, R Solernou 2, S Quirante 3, M Malon, C Puigdellivol, B Yerro, M Piqué 1, C Gonzalez 2, N Serracanta, J César 1, G Vadillo 1, I Peirón, Q Soler.

CN Mataró B: C Daura, B Blanch 1, L Blasco 1, M Bertran, I Maya 3, L Gil 3, L Ordóñez, A Ordóñez 1, M Castellví, A Dueñas, E Pérez 1, N Molina, E Carmona.

Arbitratge de R López i E Caner.

Parcials: 2-2, 2-4, 2-0, 3-3.

Penals 4-5.

Els'ha proclamat subcampió de Segona Divisió després d'empatar contra el, 9-9, i perdre el desempat a la tarda de penals.Després de superar de amb suficiència als altres rivals, el CN Mataró B i CN Manresa Fibracat arribaven ali amb el títol en joc. El partit va ser molt anivellat, però les del Maresme van portar l'avantatge des del primer moment.El primer quart va acabar amb un empat a dos gols, igualant sempre les bagenques els gols de les locals. Ambdós gol manresans anotats per. En el segon quart, les amfitriones van aconseguir un avantatge que semblava que les podria portar a una victorià còmoda. Les dees van avançar per dues ocasions amb gols de, però cada cop van empatar les locals. En el darrer minut i mig, dos gols consecutius de les B del subcampió d'Europa, feien que s'arribés al final 4-6 al seu favor.Després del canvi de camp, la reacció de les manresanes amb gols dei Quirante, feia que s'arribés al darrer quart del campionat amb empat en el marcador iavançava les manresanes, però reaccionaven les mataronines i es posaven per davant. Empat de Gonzalez, per marcar el 8-9 les del CN Mataró a manca de 1'49". Quirante empatava a falta de 1'21". Els nervis eren a flor de pell.de les de la Catalunya Central els donaven l'oportunitat de sentenciar i proclamar-se campiones. No va ser així i es va arribar als penals. La sort va ser esquiva iva fer que el títol fos per les amfitriones del campionat.