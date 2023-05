El CE Manresa s'apunta el primer assalt contra el Navalcarnero (1‑0)

Elviatjarà a la Comunitat Autònoma de Madrid dissabte que ve amb la renda de l'1-0 aconseguit contra elen un camp delple fins a la bandera, amb més de 2.000 aficionats. Un gol de falta directa dei la teranyina que ha anat abortant el joc visitant quan els homes dejugaven amb deu per expulsió de, han donat la victòria als blanc-i-vermells.El partit s'ha desenvolupat en bona part al mig del camp i ha viscut poques oportunitats clares de gol. Tot i així, ha estat el CE Manresa qui ha fet les primeres aproximacions. Al minut 6xutava a fora a la dreta del porter i un minut més tard, una bona centrada no trobava rematador manresà. També els visitants arribaven a porteria, tot i que com els de Ferran Costa, sense massa perill. Al minut 11,aturava una rematada de cap, i al 22rematava alt.Poc a poc, els visitants han agafat el domini de la pilota, però sense ser aclaparador. Al minut 25,xutava fora, i quatre minuts més tard eraqui rematava a les mans del porter. Una altra rematada de Noah a la sacada d'un córner hauria pogut suposar el primer gol del partit al tombant de la mitja part, però la pilota sortia lleugerament alta.L'inici de la segona part ha començat igual que havia acabat la primera. El joc es disputava al camp manresà, però els locals tenien les seves opcions al contracop. Jaume Pascual xutava fora al minut 49 una ocasió que hauria pogut tenir millor resultat. Al 55, era els homes del Navarcarnero els que es posavendesprés de rematar defectuosament una centrada a mitja altura.Al minut 56, Noah ha sortit al contratac per la frontal amb la pilota controlada i ha rebut falta a dos metres de l'àrea. Jaume Pascual ha col·locat la pilota,ha amagat amb xutar, però finalment el mallorquí ha estavellat la pilota a l'escaire visitant i ha fetAmb el gol en contra, els de Madrid han intensificat la seva triangulació, però ladins el camp avortava una vegada i una altra els intents per arribar a Pulido. Al 61,xutava des de fora l'àrea a les mans del porter. Al 64, era el Navarcarnero que xutava molt desviat. Al 71, era Priego qui xutava i el porter visitant allunyava el perill.En una d'aquesta situacions d'atac estàtic dels visitants, la pilota ha anat al braç de Putxi, qui s'ha ajudat per conduir-la. Era falta a la frontal al minut 80, i pitjor que això,per al capità que havia de deixar el camp i no podrà jugar la tornada. La falta, però, ha estat xutada fora.Quedaven més de deu minuts i els jugadors de Ferran Costa havien dede contenció perquè no es notés que jugaven amb deu. Ho han aconseguit, latàctica desesperava els homes de, que no trobaven manera de penetrar i que les centrades que feien es trobaven sempre amb la defensa manresana o les mans de Pulido.Després de tot aquest sacrifici, l'àrbitre ha xiulat el final del partit i ha deixat l'a Madrid en sis dies. Cal recordar que els gols a fora no valdran el doble per decidir l'eliminatòria, i que tampoc es disputen penals en cas d'empat. En aquest cas, passaria el Navalcarnero per millor posició a la lliga.Amb el triomf d'aquest diumenge, el CE Manresa acumula