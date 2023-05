El PSC demana al govern de Manresa que respongui les acusacions de Transversal sobre el Museu del Barroc

Elvol que elrespongui les acusacions queva fer la setmana passada sobre l'adjudicació del concurs de museïtzació del"que a dia d’avui segueixen sense resposta".Per als socialistes els sembla "inadmisible" que el govern no hagi respost les acusacions, sobretot la que van formular ells mateixos: "concretament la que afecta a la, d'haver mancat a la veritat durant el ple municipal del 17 de juny de 2021 quan en resposta a una moció del PSC va afirmar que tenia a sobre de la taula del despatx totes lesque acreditaven que l'empresa que finalment es va dur el concurs públic era la idònia", quan segons les acusacions formulades per l'empresa "aquelles certificacions no podien estar a la Regidoria de Cultura perquè algunes d'elles tenena la data del ple municipal".El PSC recorda que en aquell ple, el govern va afirmar "per activa i per passiva" que el que havia fet l'empresa Transversal era "difamar" i va assegurar que, l'empresa guanyadora, estava a punt de, "cosa que no ens costa que hagi fet ni l'empresa ni el mateix equip de govern o regidora".En canvi, l'ombra de dubte sobre l'actuació municipal "continua planant" sobre el cas i "consideremque passats uns dies, l'equip de govern i la mateixa regidora s'estiguincom ja van fer aquell mes de juny al principi de tot aquell enrenou per si aconseguien que passés la marejada sense que els vents els passessin per damunt", apunta Anjo Valentí.Després d'esperar uns dies, Valentí demana al govern que "si no poden respondre, si ens van faltar a la veritat, potser seria hora d'més enllà del que després pugui dilucidar el TSJC" sobre tot el procés.El PSC vol recordar que el Museu del Barroc, "l'obra cabdal de la celebració del 500 aniversari de Sant Ignasi a Manresa ha estat un projecte que no ha parat de patir entrebancs, com elsimportantíssims que ha sofert". El candidat socialista assegura que la "suma de problemàtiques no deixa de ser el paradigma d'un, perquè suposa una clara manca de planificació en el projecte global, i que finalment comporta una despesa desmesurada i desproporcionada del que realment hauria de ser aquest projecte de Museu amb pretensions de Museu Nacional, un projecte fet a parts i per trams, sense un pla global, i per tant modificant-se a mesura que s'anaven obtenint ajudes i subvencions".Tot i que el PSC afirma que "sempre hem defensat" que calia fer el nou projecte del Museu del Barroc i aprofitar la "importantque han estat necessàries per a la zona de la Via de Sant Ignasi i les Escodines", el balanç que en fa és que "no compensa l'elevada inversió generada i concentrada en sols aquesta obra, malgrat que el govern actual pugui pensar que en podrà fer un veritable museu Guggenheim"