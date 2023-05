Ramon Bacardit proposa explotar la potencialitat de la llum en benefici de Manresa

La llum com a identitat de ciutat

L'alcaldable de, vol convertir Manresa en la ciutat amb "més i millor llum de Catalunya". "La capital del Bages ha de ser exemple de la transició energètica i per a la il·luminació la façana històrica i els edificis patrimonials de la ciutat", assegura."Manresa és llum. Des de laalfins a la il·lustració ignasiana, la llum ens identifica i aporta els tres grans referents icònics de la ciutat: la Seu, la Sèquia, la Cova. Però el concepte de la llum ha de ser, també, la base per a indicar el", ha recalcat. Així, assenyala que la llum és un fil conductor, transversal, de l'estratègia de la ciutat que concreta en quatre eixos d'actuació i que s'han de potenciar.Per a fer-ho, proposa, d'una banda, consolidar i promoure la llum com a. "Manresa pot aprofitar molt més el patrimoni que representa la llum, especialment concentrat en la nostra, com un potent element d'identitat i de projecció", assegura el candidat. Així, proposa crear una comissió ciutadana per repensar lesi crear un nou esdeveniment anual a lavinculat amb la llum. "Volem promoure una actuació de significació per a la ciutat que vinculi la creativitat i el coneixement en relació al concepte de la llum". I també promourem un nou unEl següent eix d'actuació que el candidat proposta és la llum com a valoració patrimonial: "Som la ciutat de la llum i hem d'enlluernar", destaca. Per això, es planteja com a projecte estratègic abocar-se a lade Manresa a partir dels seus principals monuments, la Seu i la Cova, i els edificis patrimonials de dins la ciutat."Farem un projecte exemplar d'il·luminació de la façana històrica de la ciutat amb criteris estèticament efectius i energèticament eficients. Des de Sant Pau a les balmes de la Vall del Paradís i a les del Puig Cardener, fins a la Torre Santa Caterina, farem la millor façana d'una ciutat catalana", assenyala. També "ajudarem a la restauració i la il·luminació de les façanes emblemàtiques delsde la ciutat i per a la rehabilitació d'edificis catalogats".El tercer projecte per convertir Manresa en la ciutat de la llum s'emmarca en la "necessitat de disposar d'un", ha explicat l'alcaldable. "Elaborarem un", assegura. "L'Ajuntament ha de ser model i exemple de la". "Apostarem per l'energia verda i produïda aquí i per contractes amb, informarem amb dades obertes del consum de tots els edificis i vehicles de l'Ajuntament i de les empreses públiques i impulsarem les Comunitats Energètiques", afirma el candidat.De la mateixa manera que la llum destaca i realça, una bona il·luminació urbana també "genera". És per això que l'alcaldable també proposta redactar elde la ciutat, una iniciativa per millorar la qualitat de vida de la comunitat, la funcionalitat i optimització de la llum i la seguretat. "S'il·luminaran les places i els carrers i les cantonades fosques per garantir la seguretat dels veïns i per a afavorir l'activitat cultural, social i comercial"."La vinculació de Manresa amb la llum ens permet establir relacions estratègiques per al seu posicionament i projecció a nivell internacional", ha assenyalat Bacardit. Per això proposa que la ciutat participi com a membre actiu de la xarxa de col·laboració internacional que engloba les ciutats de llum: la(LUCI), una xarxa molt activa que posa en contacte ciutats i professionals de la il·luminació compromesos amb l'ús de la llum com una eina per al desenvolupament urbanístic, social i econòmic.