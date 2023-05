La Setmana dels Geoparcs Europeus programa quinze activitats fins a l'11 de juny

Dues activitats el cap de setmana

Elcelebra laamb una quinzena de propostes entre aquest passat dissabte i l'11 de juny. Es tracta d'un esdeveniment organitzat conjuntament per tots els geoparcs europeus que formen part de la xarxa de la Unesco i que té per objectiu donar visibilitat als geoparcs i posar en valor tot allò que ofereixen tant des del punt de vista geològic com natural, cultural i turístic.Entre les activitats programades enguany al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central destaca unadel Geoparc, sortides de camp, clubs de lectura, tallers i activitats infantils, la, un bioblitz, concerts i la presentació d'un llibre sobre el carst en els geoparcs. Els actes de la Setmana dels Geoparcs Europeus són possibles gràcies a la complicitat de de les biblioteques del territori i altres agents, que any rere any s'encarreguen d'organitzar propostes que donen contingut a l'esdeveniment.L'exposició Roques i minerals de la Catalunya Central pot veure's des del passat dilluns a la biblioteca del Casino de Manresa i ha estat organitzada pelde la, amb el suport del Geoparc Catalunya Central i mostres aportades per. S'hi pot veure una representació de la gran diversitat de roques que caracteritzen els terrenys del Geoparc, moltes de les quals les tenim ben a prop, ja que formen part de les construccions tradicionals que poden trobar-se al territori. L'objectiu és donar a conèixer la història geològica a través de l'extraordinària geodiversitat que tenim al costat de casa, que ens expliquen els colors, les textures, les formes del relleu i els paisatges geològics que ens envolten.La Setmana dels Geoparcs Europeus ha arrencat el cap de setmana amb dues activitats: un concert del cicle, dissabte, al monestir de L'Estany, i la caminada, diumenge, pels voltants de la muntanya de sal de Cardona. Ja entrada la setmana vinent, hi ha programat un taller familiar, dimecres, a la biblioteca Marc de Cardona, i un club de lectura, dijous, a la biblioteca d'Artés.El cap de setmana del 27 i 28 de maig es faran dues sortides de camp a la zona dei un bioblitz al coll dede Montserrat. El cap de setmana del 3 i 4 de juny destaca la Festa de la Sal de Cardona i una sortida geològica per Calders. Tancarà el programa d'activitats el concert del cicle Música i Romànic del diumenge 11 de juny a Castellnou del Bages.Tot el programa d'activitats es pot consultar clicant aquí