Eurecat mostra a ExpoBages aplicacions innovadores en l'àmbit de la salut

Projectes innovadors

El centre tecnològicacosta a les empreses del Bages casos d'èxit deper a la recuperació de matèries primeres o la reutilització de l'aigua, durant la fira, en la qual ha anticipat diverses aplicacions i dispositius innovadors en l'àmbit de la salut per al benestar de les persones."Volem mostrar a la ciutadania i les empreses del territori projectes reals i les capacitats d'd'Eurecat per portar a terme projectes en economia circular en diversos sectors d'activitat, combinant la perspectiva de mercat, la multisectorialitat i la integració de les moltes i variades tecnologies innovadores que es desenvolupen al centre tecnològic, sempre al servei de l'empresa i la societat", ha assenyalat el gerent territorial d'Eurecat Manresa,A més, "donem a conèixer als ciutadans l'experiència i implicació d'Eurecat en el desenvolupament de tecnologies en l'àmbit de la, entre les quals hi ha la plataforma, que actualment està sent provada amben casos de pacients crònics", ha afegit.Crono 360 és una aplicació desenvolupada juntament amb Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, que proporcionabasades enper a diversos àmbits de l'atenció mèdica per tal de millorar l'atenció continuada i la qualitat de vida de les persones amb dependències i malalties cròniques.Aquesta aplicació ha estat desenvolupada en el marc del, cofinançat per la Generalitat de Catalunya, que suposa el primer pas per a la implementació de l'estratègiaPel que fa a les innovacions en l'àmbit de la salut, també mostra un prototip deamb circuits electrònics impresos amb tintes funcionals i connectivitatdesenvolupat amb l'empresa, que permet registrar si es produeix la ingesta de pastilles i enviar alertes en cas d'incompliment de la pauta. Així, contribueix a incrementar l'adherència al tractament dels pacients crònics polimedicats.A més, Eurecat està donant a conèixer elavançat desenvolupat ambper al seguiment del tractament de la síndrome d'del son, i el projecteque dissenya un robot d'assistència socialment intel·ligent per ajudar a les persones grans a viure de manera independent a casa, mitigant-ne la soledat i l'aïllament i mantenint els seus hàbits saludables.En el marc de la fira i de les jornades per a professionals que tenen lloc a l'espai, la desenvolupadora de negoci del mercat Alimentació d'Eurecatha impartit una ponència centrada en les tendències tecnològiques en el sector agroalimentari.D'altra banda, Eurecat ha presentat diverses solucions d'economia circular com el projecte Vivaldi, que desenvolupa la valorització de residus demitjançant la generació de pols reciclada per a la seva incorporació com a matèria primera en els processos de, tecnologies en creixement en l'àmbit industrial.A més, davant l'escenari actual de sequera, Eurecat mostra com en el projectes'han desenvolupat eines per al monitoratge, quantificació de riscos i avaluació de sistemes de tractament d'aigua regenerada per contribuir al dissenys de nous esquemes de reutilització de l'aigua.I pel que fa a la sostenibilitat, presenta la tecnologia de fabricació flexible i híbrida d'alumini verd sostenible d'alta resistència per produir estructures per vehicles més segures, lleugeres i circulars del projecte, així com la tecnologia d'encapsulació per als nous productes fitosanitaris adreçats a prevenir malalties de la viticultura com el míldiu, basada en una formulació amb microcàpsules biodegradables desenvolupada en el marc del projecte