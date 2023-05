El CN Manresa es classifica per a la final de la Lliga Catalana de Primera Divisió (12-12)

Fitxa tècnica

CW Sant Adrià: Ariño, Lucero, Medialdea 2, Sánchez 5, Gonzalez 1, Domingo 2, Maroto, Ferrer, Talavera, Rodríguez 2, Lahoz, Muliterno, Somma.

CN Manresa: Cruz 1, Fernàndez 4, Puerta 1, Lafoz, Serra 1, Muns, Mayol, Trias, Pelegrín 1, Noguera 1, Estany, Rey 3.

Arbitratge de JC Colominas i J Colominas.

Parcials: 2-4, 4-2, 4-2, 2-4.

El, ha tornat a la competició després del dur revés rebut a Madrid que va suposar l'eliminació de la promoció d'ascens , i ho ha fet amb un empat a dotze gols contra el, en el partit de tornada de la semifinal de la. Aquest empat ha permès la classificació manresana per lluitar pel títol de campió davant elEls deva fer bo l'avantatge aconseguit en el partit d'anada i, a la vegada, van conservar la imbatibilitat en la competició catalana. El primer quart va ser per als bagencs, per 2-4, amb gols dei dos de. Semblava que el partit seria fàcil per als visitants, però la reacció dels de casa va fer que a la meitat del partit, s'arribés amb empat a sis gols. Els gols manresans anotats per Fernàndez.Després del canvi de camp, els adrianencs s'escaparen fins al 10-8, amb el que es va arribar als 8 minuts finals. Les anotacions dels de la Catalunya Central foren de. Semblava que es podria trencar la ratxa de partits sense perdre, però amb un parcial idèntic que el del primer quart, els manresans aconseguiren un empat valuós que significa una injecció de moral cara a la final.