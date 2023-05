Territori Oliba programa una vintena d'activitats amb les bèsties com a protagonistes

Un programa extens d'activitats

Activitats al Bages i el Moianès

Visita familiar i taller A la recerca de les bèsties de la Seu!

Visites De què parlen, tantes bèsties?

Visites guiades Vesprades d'estiu a la Seu gòtica

Visites guiades amb espelmes al claustre de l'Estany

, l'agenda d'activitats de descoberta i coneixement del paisatge impulsada per l'agrupació de monumentsi pel projecte de senderisme i turisme, arriba a la seva segona edició. La programació cultural de 2023 torna a expandir-se arreu del territori marcat per la petjada del, prenent enguany com a eix temàtic el, coincidint amb la gran exposició temporal que es pot veure alde Vic (Osona). L'objectiu és vertebrar una oferta atractiva, amb actes per a tots els públics, en aquests espais patrimonials d'origen medieval, tots ells considerats. A més de les visites amb la fauna i els éssers mitològics com a protagonistes, la programació també inclou activitats temàtiques, caminades, concerts o tallers.Els equipaments i projectes que formen el Territori Oliba s'han volgut sumar a l'exposició temporal programada pel Museu Episcopal de Vic (MEV) anomenada Bèsties. Els animals en l'art medieval del MEV. Així, a tall d'exemple, ladurà a terme una activitat familiar de descoberta dels animals que es poden veure representants en diferents punts de la basílica (3 de juny), eloferirà fins al setembre cinc visites per explicar la presència de bèsties i la seva simbologia al seu espectacular claustre romànic (17 de juny, 15 de juliol, 19 d'agost i 16 de setembre), la(Osona) també mostrarà el bestiari que té representant en diferents dependències (30 de setembre) i el(Ripollès) explicarà els centaures, dracs, sirenes, lleons... que es poden veure a les seves parets (6 de desembre i 9 de desembre).Aquestes activitats se sumaran al seguit de propostes programades pel MEV en el marc de l'exposició temporal, com ara visites guiades i conferències (consulteu programa complet a l'agenda d'actes). El passat dissabte 13 de maig, a més, es va fer una activitat prèvia: una sortida familiar per l'entorn del(Osona) per conèixer bèsties, bestioles i flors tot descobrint llegendes o enigmes.Més enllà de les activitats relacionades amb les bèsties, la programació del Territori Oliba cobrirà moltes altres temàtiques. El Camí Oliba proposa dues caminades per dos dels seus trams: la primera anirà de(10 de juny) i la segona de(12 de novembre). La Seu de Manresa programa aquest juliol una nova edició de les visites Vesprades d'estiu a la Seu gòtica (6,14,20 i 28 de juliol). El Monestir de L'Estany torna a oferir aquest estiu tres visites per conèixer les històries del seu claustre sota la llum d'una espelma (28 de juliol, 26 d'agost i 23 de setembre). El Monestir de Sant Pere de Casserres ha previst dues activitats musicals dins de Territori Oliba com són els concerts d'òpera La mort és vida (17 de setembre) i l'actuació d'amb The rest silence (5 de novembre). La Catedral de Vic oferirà un taller familiar per aprendre a fer caplletres, la lletra majúscula inicial del primer mot d'un text, llibre o capítol (7 d'octubre) i una visita organitzada conjuntament ambal restaurat claustre gòtic (23 de setembre). Per la seva part, el Monestir de Santa Maria de Ripoll proposa una visita sobre el bandolerisme i les lluites pel poder (26 de juliol) i elprograma un concert musical en benefici de(data a determinar).Cases d'Oliba és una proposta cultural delper tal de posar en valor el seu patrimoni cultural d'una manera coordinada, promocionant i facilitant la visita, oferint activitats culturals i fent visibles unes realitats històriques a vegades poc conegudes. Formen el projecte els monestirs de Sant Joan de les Abadesses, Santa Maria de Ripoll, Santa Maria de l'Estany i Sant Pere de Casserres, la Seu de Manresa, la Catedral de Vic i el Museu Episcopal de Vic.El Camí Oliba és una iniciativa de l'que promou i donar a conèixer els valors artístics i culturals del romànic de les comarques del Ripollès, Moianès, Osona i Bages. Entre les seves iniciatives hi ha un sender que uneix les diferents comarques amb el bisbe i abat Oliba com a fil conductor.3 de juny | 11 hBasílica de la Seu de Manresa17 de juny, 15 de juliol, 19 d'agost i 16 de setembre | 17 hMonestir de Santa Maria de l'Estany6,14,20 i 28 de juliol | 19.30 hBasílica de la Seu de Manresa29 de juliol, 26 d'agost, 23 de setembre | 21.30 hMonestir de Santa Maria de l'Estany