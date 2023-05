Tarda màgica al Pujolet amb remuntada del Covisa Manresa (6-0)

Fitxa tècnica

Covisa Manresa: Arriero, Santa, Asis, Terri i Ambros; Lavado, Xavi Cols, Noguera, Iker, Aaron, Manu, Riba, Cella i Blasco.

FC Cerdanyola: Pol, Amores, Busquets, Jan i Josep; Javi, Bernat, Albadalejo, Alex, Dani i Ramón.

Àrbitres: Daniel Ruso y Victor Pasamontes.

Gols: 1-0 Terri m 2, 2-0 Noguera m 15, 3-0 Santa m 25, 4-0 Manu m 31, 5-0 Santa 35, 6-0 Terri 36.

Elha viscut una tarda màgica. Elha remuntat alguanyant-lo 6-0 i capgirant el 5-1 del partit d'anada. Només començar el partit,ha posat per davant als locals. Aquest gol ha començat a donar una certa esperança però pocs esperaven una tarda tan esplendorosa.Els locals estaven buscant un alt ritme de partit per tal de desgastar al contrari. Aquesta defensa a la primera línea ha obligat als dea buscar diagonals llargues en atac sense sortir en gaires ocasions amb control de pilota.Amb el partit molt obert,, que ha tingut un partit espectacular, ha intervingut en diverses ocasions deixant viu al seu equip. Ha estatqui ha posat les coses una mica mes de cara amb un segón gol a cinc minuts pel descans després d'una jugada de Terri després del refus del porterQuedaba molta feina per fer a la segona part. El Covisa Manresa estava a dos gols de la fita. Ha estatals cinc minuts de la segona part qui ha fet el tercer després d'un xut deque ha refusat el pal. Els locals eren a un gol de la classificació.Restaven quinze minuts dramàtics. I amb una lliçó de joc i saber llegir el partit,ha deixat l'eliminatoria favorable amb el quart gol després d'una canonada d'Asis al travesser.La feina més difícil estaba feta en 30 minuts de partit. Amb els visitants amb joc de, una errada atacant del Cerdanyola ha propiciat una falta d'sobre Terri quan xutaba a porta buida. El visitant ha estat expulsat i els manresans han aprofitat la superioritat numèrica per fer el cinquè, obra de Santa.El sisè i definitiu gol ha estat una acció entrei Terri, que ha definit davant la bojeria a les graderies locals.Dilluns a les 11 del matí es coneixerà el rival de la segona eliminatòria del Covisa Manresa en el seu camí cap a l'ascens a