Diversos jugadors del Baxi Manresa poden jugar el seu darrer partit al Nou Congost

Dimecres vinent, eltancarà la temporada contra el. Serà una jornada festiva que contrastarà amb les angúnies que l'equip bagenc ha patit durant els darrers nou mesos. Serà també l'oportunitat d'acomiadar alguns jugadors que difícilment seguiran la temporada vinent alEls que més complicat semblen tenir-ho són tres de les incorporacions que el Baxi Manresa va fer amb la temporada ja en joc i que han estat claus perquè el Bages segueixi tenint bàsquet ACB la propera temporada.acaben contracte i la seva renovació sembla complicada. Els dos primers s'han reivindicat i el seu catxet pot ser inassumible per al Baxi Manresa. D'ofertes no els en faltaran. Waczynski també ho té molt difícil. Però en aquest cas, per laque va patir contra el València Bàsquet.Els altres dos pivots,, també acaben contracte si bé el club manresà té l'opció de renovar-los. L'africà, per un a any i el letó, per dos. La planificació esportiva serà clau per veure cap a quin cantó es decanta la moneda.també acaba la seva relació amb el Baxi Manresa. El capità de l'equip va ser aquest dilluns al programa Esport i punt d'Ona Bages i no va voler parlar massa del tema. El de Llagostera va explicar que encara no havia parlat amb el club ja que s'havia d'acabar la temporada tot i que va deixar anar que "en principi, estem a prop".Qui sí que té un any més de contracte és. L'escorta va signar per a dues temporades amb el Baxi Manresa. Però aquests contractes acostumen a tenir una clàusula de sortida per ambdues parts i molts cops el segon any no es compleix. El seu compliment acostuma a dependre del rendiment del jugador i les ofertes que pugui tenir.En canvi, tenen contracte fins el 2024també té vinculació per a les properes temporades. Iha acabat la seva cessió al Rostok alemany i hauria de tornar al Nou Congost.